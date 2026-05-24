Разбитое сердце: София Ротару прервала молчание после удара РФ по Киеву

Кристина Трохимчук
24 мая 2026, 13:27
Знаменитая певица отреагировала на циничную атаку по столице Украины.
Sofia Rotaru - атака на Киев 24 мая / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару; скрин из видео

Легендарная певица София Ротару прервала молчание после циничного удара РФ по Украине в ночь на 24 мая. В Instagram артистка показала последствия жестокой атаки страны-агрессора.

В своем редком высказывании в Stories Ротару собрала фотографии последствий российского комбинированного удара по столице. Прилеты в мирные дома, разрушения и пожары на снимках показали всю жестокость страны-агрессора.

"Киев. 24.05.2026", — со скорбью написала София Ротару, добавив эмодзи разбитого сердца.

София Ротару - реакция на атаку на Киев 24 мая / фото: instagram.com, София Ротару

София Ротару — где сейчас

Недавно сестра легендарной артистки Аурика Ротару подтвердила, что София Михайловна живет под Киевом в Конча-Заспе. Артистка ведет закрытый образ жизни, не появляется публично и не выступает — такое решение Ротару приняла, поскольку считает светскую жизнь неуместной во время полномасштабной войны.

София Ротару / инфографика: Главред

