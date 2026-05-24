Разбитое сердце: София Ротару прервала молчание после удара РФ по Киеву

Вы узнаете:
- София Ротару вышла на связь
- Что она написала про атаку РФ
Легендарная певица София Ротару прервала молчание после циничного удара РФ по Украине в ночь на 24 мая. В Instagram артистка показала последствия жестокой атаки страны-агрессора.
В своем редком высказывании в Stories Ротару собрала фотографии последствий российского комбинированного удара по столице. Прилеты в мирные дома, разрушения и пожары на снимках показали всю жестокость страны-агрессора.
"Киев. 24.05.2026", — со скорбью написала София Ротару, добавив эмодзи разбитого сердца.
София Ротару — где сейчас
Недавно сестра легендарной артистки Аурика Ротару подтвердила, что София Михайловна живет под Киевом в Конча-Заспе. Артистка ведет закрытый образ жизни, не появляется публично и не выступает — такое решение Ротару приняла, поскольку считает светскую жизнь неуместной во время полномасштабной войны.
