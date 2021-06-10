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Реальность, прости, реальность, прощай - рецензия и обзор фильма Форсаж 9 с Вин Дизелем

Александр Галаджий

журналист

10 июня 2021, 13:00

С 17 июня в Украине начинаются показы нового фильма Вин Дизеля Форсаж 9.

Форсаж 9
Форсаж 9 - рецензия и обзор / Universal Pictures

Фильм Форсаж 9 снимался и доснимался во время карантина из-за коронавируса, который также повлиял на график выхода картины. Форсаж 9 выходит в 2021 году, но в разных странах - по разному. Например, в Киеве уже почти две недели идет прокат фильма, а в США он выйдет в конце июня.

Мы сходили на пресс-показ Форсажа 9, и делимся своими впечатлениями, а также делаем для вас обзор фильма.

Авторы ленты, среди которых продюсер и главный актер Вин Дизель, основательно подошли к съемкам, и смогли влиться почти во все современные тренды.

Форсаж 9 - сюжет

Сюжет фильма уже давно подробно расписан в Википедии, но мы считаем необходимым расставить акценты и дать наши объяснения. Серия фильмов Форсаж остается популярной и на 9 фильме, но не так уж много можно было "вытянуть" из истории, чего еще не было рассказано. Так что сценаристы сосредоточились на убийстве отца Доминика Торрето. Но тут у них случился приступ кризиса вдохновения, и ничего лучше чем "написать" Доминику брата, они не придумали.

После 7 и 8 Форсажей уже половина команды "убита", а ключевой актер Пол Уокер трагически погиб, но это не остановила создателей. Они "оживили" полкоманды, но с величайшим трудом смогли выйти из неоднозначной ситуации, почему Брайян (Пол Уокер) не приехал поддержать названного брата в тяжелый момент.

Форсаж 9
Форсаж 9 - сюжет фильма / Universal Pictures

Сюжет наполнен глубокими диалогами и раскрывает проблемы семьи, любви, религии, но в нем "вклеено" несколько абсолютно бессмысленных сцен и диалогов, которые не смешат, а просто были сделаны, чтобы добавить хронометража. Так то просмотр будет совершенно неравномерным, но динамичным.

Основная идея фильма так и осталась бессмысленной - брат Торетто, который когда-то был изгнан, появляется в роли недозлодея-недожертвы только для того, чтобы снова пропасть неизвестно куда. Охота за устройством в новом фильме просто дублирует последнюю часть, да еще и выглядит более блекло на фоне, а главный злодей, которого вывели в финале для Форсажа-10 проигрывает даже на фоне местечкового племянника Якудзы в Форсаже-3.

Зато идея феминизма, семейные ценности, равенство - все это в фильме вынесено на первый план.

Форсаж 9 - спецэффекты и игра актеров

Вопреки сюжету и логике повестоввания, игра актеров остается на высоте. Даже в пресловутых бессмысленных сценах они действительно с серьезными лицами несут околесицу. Более того, они решили понемногу ломать "четвертую стену" при помощи Романа Пирса - он задается идеей, что с ними что-то не так - их бьют, стреляют, бросают с высоты, а герои выжывают без единой царапины.

Форсаж 9
Форсаж 9 - воскрешение мертвых / Universal Pictures

Отчасти это подтверждается воскрешение Хана, которого якобы вытащил Мистер Никто, сцены в космосе и сцена первой встречи с братом Торрето. Причем, сценаристы уже просто перестали искать логику поступков своих героев и даже не объясняют, почему персонаж выжил.

Самая сильная сторона Форсажа - трюки с авто и спецэффекты. Команда обнаруживает сильнейшие магниты, которые решает использовать на автомобилях во всей второй части фильма, так что зрители от души насмеялись в зале во время просмотра ленты.

Также порадовали решением с запуском в космос - хоть в реальном мире вероятность успеха такого трюка будет фактически нулевлой, она вписывается в сюжет фильма - со взломом четвертой стены и "неуязвисотью" персонажей.

Форсаж 9
Форсаж 9 - реценщия и обзор / Universal Pictures

В целом, благодаря юмору и высоком профессионализме актеров фильм получил такой себе баланс - спецэффекты и игра вкупе с известными лицами компенсируют отсутствие логики. Так что в сюжетном рейтинге боевик Форсаж 9 заслужено получает свои 4,5 из 5, но вот логика в фильме с трудом может дотянуть до 3 из 5.

Форсаж 9 - актеры и роли

  • Вин Дизель - Доминик Торетто
  • Мишель Родригес - Летти Ортис
  • Джордана Брюстер - Миа Торетто
  • Тайриз Гибсон - Роман Пирс
  • Крис "Лудакрис" Бриджес - Тедж Паркер
  • Натали Эммануэль - Рамзи
  • Шарлиз Терон - Сайфер
  • Джон Сина - Джейкоб Торетто
  • Сон Кан - Хан Лю
  • Джей Ди Пардо - Джек Торрето
  • Майкл Рукер - Бадди
  • Винни Беннетт - молодой Доминик
  • Финн Коул - молодой Джейкоб
  • Джим Пэррэк - Кенни Линдер
  • Джейсон Тобин - Эрл Ху
  • Карди Би - Лейса
  • Мартин Форд - Сью
  • Исаак и Иммануил Холтейн - Брайан Торрето
  • Анна Савай - Эль
  • Хелен Миррен - Магдалина Шоу
  • Курт Рассел - Мистер Никто
  • Лукас Блэк - Шон Босуэлл
  • Bow Wow - Твинки
  • Туэ Ерстед Расмуссен - Отто
  • Дон Омар - Рико Сантос
  • Ши Уигхэм - агент Майкл Стасиак

Напомним, фильм снимал режиссер Джастин Лин, продюсеры - Вин Дизель, Нил Морец, Майкл Фоттрел, Крис Морган. Сценарий Писал Дэниэл Кэйси. В Украине с 10 июбня начались допремьерные показы Форсажа 9.

Галаджий Александр для Главреда

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