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Развод Вакарчука: экс-нардеп намекнул, что музыкант вступал в брак по расчету

13 июня 2021, 14:44
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По словам экс-нардепа и продюсера Евгения Рыбчинского, Святослав Вакарчук получил немало преимуществ от того, что вступил в брак с Лялей Фонаревой.

Ляля Фонарева и Святослав Вакарчук
Ляля Фонарева и Святослав Вакарчук / УНИАН

Экс-нардеп и продюсер Евгений Рыбчинский утверждает, что легендарный украинский музыкант Святослав Вакарчук вступал в брак со стилистом Лялей Фонаревой ради продвижения своей карьеры. Об этом сообщает портал Главком.

"Статус Славы тогда [в 90-е годы ‒ Главред] был довольно неопределенный, сотни таких мальчишек пытались взять штурмом "Мелораму" и "Территорию А". Кому-то повезло, а кому-то меньше, се ляви. А статус Фонаревой наоборот: жена владельца салонов VT, модного, перспективного и влиятельного стилиста. Когда Ляля ушла от Тарасюка к Вакарчуку многие просто пожали плечами, потому что тогда это был странный выбор. А для Славы это была, пожалуй, первая в жизни победа, за которой затем последовали и известность, и популярность, и богатство, и влиятельность и все остальные", — говорится в сообщении.

Впрочем, вскоре Рыбчинский удалил свой пост со страницы. Вместо этого он оставил краткое сообщение: "Пусть Вакарчуки-Фонаревы живут своей жизнью. Нам свою делать!".

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Напомним, ранее сообщалось украинский артист, фронтмен группы Океан Ельзи Святослав Вакарчук объявил о разводе с Лялей Фонаревой после более 20 лет совместной жизни.

Артист написал об этом в своих соцсетях, не объяснив причину расставания. Вакарчук отметил, что после развода они с Лялей остаются друзьями.

Святослав Вакарчук бракоразводный процесс новости Украины новости шоу бизнеса
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