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Райан Рейнолдс наконец-то рассекретил имя четвертого ребенка

Алена Кюпели
23 июля 2024, 15:07
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Голливудские артисты - счастливые родители четверых дочек.
Райан Рейнолдс рассекретил имя четвертой дочери
Райан Рейнолдс рассекретил имя четвертой дочери / Коллаж Главред, фото Instagram/blakelively

Райан Рейнольдс наконец-то раскрыл имя четвертого ребенка его и жены Блейк Лайвли — Олина!

По данным Page Six, звезда "Дэдпула и Росомахи" сделала приятное заявление во время премьеры фильма в Линкольн-центре в Нью-Йорке в понедельник.

47-летний Рейнольдс раскрыл необычное нордическое прозвище своего младшего ребенка, выступая перед толпой перед долгожданным показом.

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"Я хочу начать со слов благодарности моей жене Блейк, которая здесь", — сказал он на сцене. "Я хочу поблагодарить своих детей Джеймс, Инес, Бетти и Олину, которые здесь. Мне нравится, что вся моя семья здесь", — добавил он. Пара также является гордыми родителями дочерей Джеймс (9 лет), Инес (7 лет) и Бетти (4 года).

Кто такой Райан Рейнолдс

Райан Рейнолдс — канадско-американский актёр и кинопродюсер. Как пишет Википедия, самый большой коммерческий успех Рейнольдса пришелся на фильмы 20th Century Fox "Дэдпул" (2016) и "Дэдпул 2" (2018), в которых он сыграл главного героя. Рейнольдс был назван самым сексуальным мужчиной из ныне живущих по версии журнала People в 2010 году, а в 2017 году он получил звезду на Голливудской Аллее славы.

Актер "Красного уведомления" и Лайвли, связавшие себя узами брака в сентябре 2012 года, по-видимому, подтвердили рождение своего четвертого сгустка радости в феврале 2023 года.

В то время 36-летняя выпускница "Сплетницы" демонстрировала цветущую шишку на серии фотографий, опубликованных в социальных сетях.

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Напомним, ранее Райан Рейнольдс поделился, что он и его жена "очень взволнованы" в связи с новорожденным. "Послушайте, мы бы не делали это четыре раза, если бы нам это не нравилось", — сказал он.

Ранее стало известно о том, что голливудская актриса Блейк Лайвли и ее супруг, актер Райан Рейнолдс, станут родителями в четвертый раз.

Актриса шокировала своих поклонников, продемонстрировав свой животик на 10-м ежегодном саммите Forbes Power Women’s Summit в четверг в Нью-Йорке.

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