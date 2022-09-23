Ратаковски без одежды вместе с сыном залезли в ванную

Эмили Ратаковски засветила соски / Instagram

Американская супермодель и одна из красивейших женщин планеты Эмили Ратаковски, которая часто радует поклонников своими нагими фотографиями, отличилась и на этот раз.

Так, модель, которая в данный момент переживает развод со своим супругом из-за его измен, показала свежее обнаженное фото. Однако на этот раз, в ванной она оказалось не одна.

Фото обнаженной Ратаковски можно посмотреть тут.

Подписчики оценили фото селебрити и многие наделали комплиментов ей. "Лучшее фото", "Мне нравится это", "Очень красиво", - писали ей.

Напомним, ранее Ратаковски оригинальным способом решила прорекламировать свои купальники без самих купальников.

Так, на своей странице в Instagram она выложила совершенно голое фото с одними лишь незагорелыми полосками от купальника.

Она руками прикрыла обнаженную грудь и оставила ссылку на свою коммерческую страницу.

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