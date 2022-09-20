Ратаковски прорекламировала свою линию купальников незагорелыми полосками на теле

Эмили Ратаковски / instagram.com/emrata

Американская супермодель и одна из красивейших женщин планеты Эмили Ратаковски оригинальным способом решила прорекламировать свои купальники без самих купальников.

Так, на своей странице в Instagram она выложила совершенно голое фото с одними лишь незагорелыми полосками от купальника.

Она руками прикрыла обнаженную грудь и оставила ссылку на свою коммерческую страницу.

Посмотреть фото можно тут.

Отметим, ранее стало известно о том, что Ратаковски разводится с мужем после 4 лет брака. Об этом сообщает Page Six с отсылкой на инсайдера из близкого окружения пары.

Себастьян Беар-МакКлард, муж американской супермодели и одной из красивейших женщин планеты Эмили Ратаковски, который недавно был пойман на многочисленных изменах, умоляет дать ему еще один шанс.

Как стало известно, по словам тайного источника, мужу Ратаковски второго шанса не видать, так как "она сама раскопала и обнаружила еще больше того, что он делал за ее спиной".

Поговаривают, что Эмили собирается нанять адвоката, чтобы запустить бракоразводный процесс.

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