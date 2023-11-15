"Расправь крылья и лети": Леблан и Кокс трогательно обратились к покойному Перри

Мэтт Леблан и Кортни Кокс нашли в себе силы "отпустить" актера, и поделились воспоминаниями, от которых сердца фанатов обливаются кровью.

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Мэттью Перри, Кортни Кокс, Мэтт Леблан / коллаж: Главред, фото: instagram.com/courteneycoxofficial, instagram.com/mleblanc

Смерть американо-канадского актера Мэттью Перри глубоко ранила миллионы поклонников по всему миру. Его близкие также пока отказываются верить, что артиста больше нет в живых.

Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер, с которыми Перри играл в культовом сериале "Друзья", также глубоко скорбят вместе с остальными. Кудроу, Швиммер и Энистон пока хранят молчание, причем Джен, по слухам, находится в глубокой депрессии из-за смерти друга.

Первыми молчание нарушили Кортни Кокс и Мэтт Леблан: она играла самую большую любовь и жену Чендлера Бинга, а он - его лучшего друга. Актеры в социальных сетях написали последнее прощальное слово Перри.

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Кокс опубликовала фрагмент со съемок, где у ее с Перри персонажей только завязывался роман. Она рассказала, что Мэттью на площадке часто и легко импровизировал, и охотно делился шутками с остальными. Так случилось и в этот раз.

"Я так благодарна за каждую минуту, проведенную с тобой, Мэтти, и я скучаю по тебе каждый день. Когда работаешь с кем-то так тесно, как я с Мэттью, есть тысячи моментов, которыми хочется поделиться. ... В этой сцене, прежде чем мы начали сниматься, он прошептал мне забавную фразу. Он часто делал подобные вещи. Он был забавным и добрым", - пишет Кокс.

Мэтт Леблан в свою очередь показал серию фотографий с покойным другом - со съемок и из жизни. Он рассказал, что хоть и прощается с братом с тяжелым сердцем, он рад, что Перри теперь свободен.

И добавил шутку, которую Мэттью непременно бы оценил: "Мэттью, с тяжелым сердцем я прощаюсь. Честно говоря, время, которое мы провели вместе, входит в число самых любимых периодов в моей жизни. Для меня было честью разделить с тобой сцену и называть тебя своим другом. Я всегда буду улыбаться, когда думаю о тебе, и никогда тебя не забуду. Никогда. Расправь крылья и лети, брат, наконец-то ты свободен. Сильно люблю тебя. И думаю, ты можешь оставить себе те 20 баксов, которые ты мне должен".

Ранее весь главный актерский состав сериала "Друзья" сделал заявление про смерть Мэттью Перри. Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер вышли на связь лишь для того, чтобы попросить поклонников о времени, чтобы как следует оплакать близкого друга.

Также, всего через несколько часов после того, как стало известно про смерть Мэттью Перри, фанаты обнаружили жуткое совпадение. Оно натолкнуло многих на мысль, что актер предсказал собственный конец.

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