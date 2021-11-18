Раскрыта заоблачная стоимость улыбки Примадонны

Зубы певицы были далекими от идеальных. Поэтому ей пришлось обращаться за помощью к специалистам.
Американская улыбка Примадонны Аллы Пугачевой обошлась ей в довольно приличную сумму, пишет Sobesednik.
Хирург-имплантолог, кандидат медицинских наук Наталья Елфимова рассказала, что над улыбкой звезды работали врачи.
Оказывается, у нее с рождения была диастема - промежуток между передними зубами. Поэтому Пугачева решилась вставить импланты.
Стоимость такой процедура составила 723 тысячи гривен.
"У Аллы Борисовны не занижена средняя треть лица, что говорит о полном восстановление жевательных зубов", – отметила врач.
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Кроме этого, Пугачева обращалась к ортодонту, который поставил ей виниры. Таким образом ее зубы стали ровнее и белее.
Ранее Максим Галкин показал, как выглядит Алла Пугачева в ультракоротком мини-платье.
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Автор: Ульяна Виноградова