Раскрыли сюжет первой серии 2 сезона сериала Ведьмак 2021

Netflix рассекретил сюжет первого эпизода Ведьмака 2. По слухам, это будет рассказ из книги Последнее желание Сапковского.
Сериал Ведьмак снова дает призрачную надежду фанатам творчества Анджея Сапковского. Создатели сериала рассекретили, по какой книге будут снимать второй сериал, и какой рассказ лежит в основе первой серии.
Новый сезон сериала ждут уже зимой 2021 года. По словам шоураннера Лорен Шмидт-Хиссрих, второй сезон будет посвящен особым отношениям Геральта и Цири.
Как сообщает Collider, и как это подтвердил Netflix в своем Твиттере, первая серия 2 сезона Ведьмака будет по рассказу "Зерно истины" из сборника "Последнее желание".
Это аллюзия Сапковского на сказку "Красавица и чудовище" - о человеке Ниввелине, которого когда-то прокляли и он стал похожим на человека-медведя.Читайте такжеВедьмак 2 сезон: когда выходит продолжение сериала
"Первая серия второго сезона представляет собой адаптацию рассказа Анджея Сапковского "Зерно истины". Вот что вам нужно знать о том, как Лорен Хиссрич воплощает в жизнь любимую сказку Ведьмака с Геральтом и Цири", - пишет Netflix.
Второй сезон Ведьмака состоит из восьми эпизодов и должен выйти 17 декабря.Читайте такжеNetflix рассекретил новых актеров 2 сезона сериала Ведьмак
Во втором сезоне возвращается Генри Кавилл в роли Геральта из Ривии, Фрейя Аллан в роли принцессы Цири, Аня Чалотра в роли Йеннифэр и другие.
Актерский состав становится больше, поскольку он теперь включает Ясена Атура в роли Коэна. Агнес Бьорн в роли Верины, Пол Буллион в роли Ламберта, Бэзил Эйденбенз в роли Эскеля, Аиша Фабьен Росс в роли Лидии, Меша Симсон в роли Франчески, Ким Бодниа в роли Весемира и многие другие.