Раскрыли сюжет первой серии 2 сезона сериала Ведьмак 2021

Ведьмак 2 сезон 1 серия - сюжет / Netflix

Сериал Ведьмак снова дает призрачную надежду фанатам творчества Анджея Сапковского. Создатели сериала рассекретили, по какой книге будут снимать второй сериал, и какой рассказ лежит в основе первой серии.

Новый сезон сериала ждут уже зимой 2021 года. По словам шоураннера Лорен Шмидт-Хиссрих, второй сезон будет посвящен особым отношениям Геральта и Цири.

Как сообщает Collider, и как это подтвердил Netflix в своем Твиттере, первая серия 2 сезона Ведьмака будет по рассказу "Зерно истины" из сборника "Последнее желание".

Это аллюзия Сапковского на сказку "Красавица и чудовище" - о человеке Ниввелине, которого когда-то прокляли и он стал похожим на человека-медведя.Читайте такжеВедьмак 2 сезон: когда выходит продолжение сериала

"Первая серия второго сезона представляет собой адаптацию рассказа Анджея Сапковского "Зерно истины". Вот что вам нужно знать о том, как Лорен Хиссрич воплощает в жизнь любимую сказку Ведьмака с Геральтом и Цири", - пишет Netflix.

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Второй сезон Ведьмака состоит из восьми эпизодов и должен выйти 17 декабря.Читайте такжеNetflix рассекретил новых актеров 2 сезона сериала Ведьмак

Во втором сезоне возвращается Генри Кавилл в роли Геральта из Ривии, Фрейя Аллан в роли принцессы Цири, Аня Чалотра в роли Йеннифэр и другие.

Актерский состав становится больше, поскольку он теперь включает Ясена Атура в роли Коэна. Агнес Бьорн в роли Верины, Пол Буллион в роли Ламберта, Бэзил Эйденбенз в роли Эскеля, Аиша Фабьен Росс в роли Лидии, Меша Симсон в роли Франчески, Ким Бодниа в роли Весемира и многие другие.