"Рабский контракт": скандал Jerry Heil и Кажанны сделал неожиданный поворот

Кажанна заявила о "рабских" условиях контракта

Nova Music раскрыли детали соглашения с певицей

Jerry Heil высказалась по поводу скандала с Кажанной

Украинская певица и основательница "Nova Music" Jerry Heil отреагировала на высказывания артистки Кажанны, которая нелестно высказалась по поводу сотрудничества с лейблом. В Telegram финалистка Нацотбора высказала свое мнение по поводу ситуации, а также поделилась официальной позицией лейбла.

Несмотря на неоднозначную реакцию соцсетей, Кажанна подтвердила свои слова о том, что ее не устраивают условия сотрудничества с "Nova Music". Певица назвала контракт "рабским" и потребовала его немедленного расторжения. Кажанна отметила, что лейбл плохо выполнял свои обязанности, поскольку большинство аудитории узнало о ней как об артистке не благодаря усилиям продюсеров, а через TikTok. Для финансирования клипов и съемок привлекались спонсоры. Также певица заявила, что ей не выплачивались роялти.

"Я хочу, чтобы меня наконец отпустили с этого рабского контракта, как и было договорено, но не шантажировали зарплатой или роялти, чтобы я подписала новое соглашение с условиями, которые меня не устраивают, как это происходит сейчас", — написала Кажанна в Instagram.

Высказалась о ситуации и сама Jerry Heil. Певица пожаловалась на то, что скандал случился невовремя — прямо в начале активной подготовки к Национальному отбору на Евровидение. Основательница Nova Music предположила, что на артистку могли повлиять другие лейблы, чтобы переманить ее к себе. Также певица отметила, что предлагала Кажанне принять участие в Нацотборе.

"Я не знаю, какой лейбл мог так накрутить Аню. Ибо знаю, что когда лейбл хантит, он будет страшно катить бочку на тот лейбл, на котором находится артист сейчас. Если Аня пришла к таким выводам сама — это очень грустно... Кто знает мою историю хотя бы начиная где-то с 2017 года, знает, что я прошла непростой путь и никогда бы не поступила так с любым артистом — а тем более с девушкой, которой мы взялись помочь", — высказалась Jerry Heil.

Также появилось официальное заявление от Nova Music в Instagram, где были раскрыты основные детали контракта Кажанны. Согласно ему, сначала действовал продюсерский договор в формате 70% (лейблу) / 30% (артистке) от чистой прибыли. Осенью 2025 года лейбл предложил перейти на модель 50/50, однако артистка отказалась. Как утверждается, Nova Music полностью покрывали создание песен, видеоконтента, промо, работу команды (PR, digital) и концертную инфраструктуру, а также предоставляли авансы на личные нужды.

Лейбл подчеркивает, что была проведена продуктивная работа с артисткой — записано 13 треков, выпущен альбом, снято 5 клипов и проведено около 10 выступлений. Кажанна стала лицом брендов, известных в Украине и зарубежом. Проект планировался как инвестиция на три года с выходом "в ноль" на третий год. Несмотря на описанные лейблом успехи, на момент расторжения контракта (январь 2026 года) Кажанна так и не вышла в финансовый плюс.

Очередным "камнем преткновения" для Nova Music и артистки стала внутренняя отчетность — лейбл утверждает, что Кажанна была с ней ознакомлена. Артистка это отрицает и заявляет, что уже месяц пытается выяснить, куда шли ее деньги.

Спустя время скандал между Кажанной и Nova Music получил неожиданный поворот. Музыкантка и поэтесса Vitaliia (Виталия Грыцак), которая сотрудничала с лейблом в 2023 году, также публично заявила о том, что ей не выплатили роялти.

"Хочу поддержать Кажанну и обратиться к команде лейбла Nova Music — выплатите, пожалуйста, наконец и мне роялти за мои песни", — написала Виталия в Instagram.

О персоне: Jerry Heil Джерри Хейл — украинская певица и автор песен. Стала известна как видеоблогер и кавер-исполнитель благодаря перепеванию песен мировых и украинских исполнителей. Большую популярность ей принесла авторская песня "Охрана, отмена" из её дебютного студийного альбома "Я — Яна". Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Alyona Alyona, в финале заняли 3 место.

