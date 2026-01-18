Укр
Читать на украинском
"Рабский контракт": скандал Jerry Heil и Кажанны сделал неожиданный поворот

Кристина Трохимчук
18 января 2026, 16:15
63
Лейбл Nova Music раскрыл условия контракта и возмутил Кажанну.
Jerry Heil про скандал с Кажанной
Jerry Heil про скандал с Кажанной / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Jerry Heil, Кажанна

Вы узнаете:

  • Кажанна заявила о "рабских" условиях контракта
  • Nova Music раскрыли детали соглашения с певицей
  • Jerry Heil высказалась по поводу скандала с Кажанной

Украинская певица и основательница "Nova Music" Jerry Heil отреагировала на высказывания артистки Кажанны, которая нелестно высказалась по поводу сотрудничества с лейблом. В Telegram финалистка Нацотбора высказала свое мнение по поводу ситуации, а также поделилась официальной позицией лейбла.

Несмотря на неоднозначную реакцию соцсетей, Кажанна подтвердила свои слова о том, что ее не устраивают условия сотрудничества с "Nova Music". Певица назвала контракт "рабским" и потребовала его немедленного расторжения. Кажанна отметила, что лейбл плохо выполнял свои обязанности, поскольку большинство аудитории узнало о ней как об артистке не благодаря усилиям продюсеров, а через TikTok. Для финансирования клипов и съемок привлекались спонсоры. Также певица заявила, что ей не выплачивались роялти.

Кажанна - ответ Jerry Heil
Кажанна - ответ Jerry Heil / фото: instagram.com, Кажанна

"Я хочу, чтобы меня наконец отпустили с этого рабского контракта, как и было договорено, но не шантажировали зарплатой или роялти, чтобы я подписала новое соглашение с условиями, которые меня не устраивают, как это происходит сейчас", — написала Кажанна в Instagram.

Высказалась о ситуации и сама Jerry Heil. Певица пожаловалась на то, что скандал случился невовремя — прямо в начале активной подготовки к Национальному отбору на Евровидение. Основательница Nova Music предположила, что на артистку могли повлиять другие лейблы, чтобы переманить ее к себе. Также певица отметила, что предлагала Кажанне принять участие в Нацотборе.

Jerry Heil
Jerry Heil - Национальный отбор / фото: instagram.com, Jerry Heil

"Я не знаю, какой лейбл мог так накрутить Аню. Ибо знаю, что когда лейбл хантит, он будет страшно катить бочку на тот лейбл, на котором находится артист сейчас. Если Аня пришла к таким выводам сама — это очень грустно... Кто знает мою историю хотя бы начиная где-то с 2017 года, знает, что я прошла непростой путь и никогда бы не поступила так с любым артистом — а тем более с девушкой, которой мы взялись помочь", — высказалась Jerry Heil.

Официальный ответ Jerry Heil про Кажанну
Официальный ответ Jerry Heil про Кажанну / фото: t.me/jerryheil

Также появилось официальное заявление от Nova Music в Instagram, где были раскрыты основные детали контракта Кажанны. Согласно ему, сначала действовал продюсерский договор в формате 70% (лейблу) / 30% (артистке) от чистой прибыли. Осенью 2025 года лейбл предложил перейти на модель 50/50, однако артистка отказалась. Как утверждается, Nova Music полностью покрывали создание песен, видеоконтента, промо, работу команды (PR, digital) и концертную инфраструктуру, а также предоставляли авансы на личные нужды.

Позиция Nova Music
Позиция Nova Music / фото: instagram.com, Nova Music

Лейбл подчеркивает, что была проведена продуктивная работа с артисткой — записано 13 треков, выпущен альбом, снято 5 клипов и проведено около 10 выступлений. Кажанна стала лицом брендов, известных в Украине и зарубежом. Проект планировался как инвестиция на три года с выходом "в ноль" на третий год. Несмотря на описанные лейблом успехи, на момент расторжения контракта (январь 2026 года) Кажанна так и не вышла в финансовый плюс.

Очередным "камнем преткновения" для Nova Music и артистки стала внутренняя отчетность — лейбл утверждает, что Кажанна была с ней ознакомлена. Артистка это отрицает и заявляет, что уже месяц пытается выяснить, куда шли ее деньги.

Кажанне не выплачивали роялти
Кажанне не выплачивали роялти / фото: instagram.com, Кажанна

Спустя время скандал между Кажанной и Nova Music получил неожиданный поворот. Музыкантка и поэтесса Vitaliia (Виталия Грыцак), которая сотрудничала с лейблом в 2023 году, также публично заявила о том, что ей не выплатили роялти.

"Хочу поддержать Кажанну и обратиться к команде лейбла Nova Music — выплатите, пожалуйста, наконец и мне роялти за мои песни", — написала Виталия в Instagram.

Виталия Грыцак про сотрудничество с Nova Music
Виталия Грыцак про сотрудничество с Nova Music / фото: instagram.com, vitahrytsak
Jerry Heil
Jerry Heil / инфографика: Главред

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что внук легендарной украинской певицы Софии Ротару, который покинул Украину после начала полномасштабного вторжения, высказался по поводу своей музыкальной карьеры. Анатолий Евдокименко, выступающий под псевдонимом SHMN, вспомнил, как начинал свой путь.

Также Наталья Могилевская рассказала о сложной ситуации, в которую попала после возвращения в Украину з дочками. Певица поделилась, что теперь перед ее супругом стоит сложная задача — привести дом в жилое состояние. Несмотря на ситуацию, дочкам нужно идти в учебные заведения.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Jerry Heil

Джерри Хейл — украинская певица и автор песен. Стала известна как видеоблогер и кавер-исполнитель благодаря перепеванию песен мировых и украинских исполнителей. Большую популярность ей принесла авторская песня "Охрана, отмена" из её дебютного студийного альбома "Я — Яна". Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Alyona Alyona, в финале заняли 3 место.

секс-скандал новости шоу бизнеса Jerry Heil Нацотбор на Евровидение 2026
22:11

Трем знакам зодиака уготована радикальная перезагрузка: перемены на пороге

21:37

Правила комендантского часа в Киеве обновлены: названы главные изменения

