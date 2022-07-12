Пьяный ураган: Анастасия Волочкова танцами под блатные песни распугала посетителей ресторана

Анастасия Волочкова станцевала в ресторане под шансон / instagram.com/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова продолжает удивительным образом сочетать в себе тягу к прекрасному (вроде классического танца, карьеру в котором она когда-то давно строила), и к развязным публичным развлечениям.

Артистку пригласила на вечер встречи со старыми друзьями соседка, по совместительству - хозяйка гостинично-ресторанного комплекса. Для посиделок в ресторане Волочкова выбрала до неприличия короткое платье цвета взбесившейся Барби и туфли на высокой платформе.

В разгар вечера балерина решила сплясать под шансон в исполнении ресторанных музыкантов. Большая часть номера пришлась на блатную песню киевлянки-запроданки Успенской Гитара мается.

Ролик на своей странице в Instagram выложила сама балерина на следующий день после хмельной вечеринки. Похоже, даже сама Волочкова решила, что хватила с пьяными танцами лишку, потому что комментарии к видео закрыла.

Однако неловкие, неуверенные па балерины на дрожащих ножках все же нашли свои свои отзывы от восторженных такой нелепостью зрителей:

"Как она могла быть балериной. Танцует ужасно, ни ритма, нииичегооо нет. Короче три прихлопа, два притопа".

"Настя танцует как сломанная кочерга или ухват из русской печи, балерина блин".

"Очень нетрезвая женщина танцует".

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Напомним, ранее Волочкову раскритиковали за нескромный наряд. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в платье без бюстгальтера. В таком образе она снималась в новом клипе на свою песню.

Также мы писали, что Волочкова показала дочь, которая уже давно живет отцом. 16-летняя Ариадна приехала к маме в гости.

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