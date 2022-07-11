"Мой любимый тренажер": Волочкова с расставленными ногами шокировала людей

Балерина продолжает одновременно и веселить, и удивлять поклонников.
Российская балерина Анастасия Волочкова поразила поклонников новым шпагатом.
На своей страничке в Instagram она опубликовала фото со спортзала с довольно необычной тренировкой.
На опубликованном фото она использовала тренажер не по назначению - балерина не упустила момент похвастаться очередным шпагатом.
"Мой любимый тренажер", - написала Волочкова в подписи к фото.
Поклонники такой трюк Анастасии не оценили.
"Так опасно сидеть. Человек начнёт подтягиваться и умрёт", "Аж напугала своими копытами", "Опухшее лицо", - писали в комментариях под постом Волочковой.
Напомним, ранее Волочкову раскритиковали за нескромный наряд. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в платье без бюстгальтера. В таком образе она снималась в новом клипе на свою песню.
Также мы писали, что Волочкова показала дочь, которая уже давно живет отцом. 16-летняя Ариадна приехала к маме в гости.
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