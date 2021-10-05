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Актер Жонин после ДТП в Киеве угрожал журналистам расправой

5 октября 2021, 18:15
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Звезда сериала Пес был за рулем автомобиля, который спровоцировал аварию.

Михаил Жонин попал в ДТП / instagram.com/mikhailzhonin

Михаил Жонин, актер театра и озвучки, стал героем скандала.

Нетрезвый артист попал в ДТП при участии трех автомобилей.

При этом Жонин утверждал, что был лишь пассажиром авто Volkswagen, который спровоцировал аварию.

Однако, по словам телеведущего канала Live Алексея Павловского, за рулем был сам Михаил Жонин.

Павловский приехал освещать ДТП, и заснял на видео, как вел себя на месте аварии нетрезвый артист.

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Актер Жонин после ДТП угрожал и обзывал журналистов
Актер Жонин после ДТП обзывал журналистов и угрожал им / Скриншот видео facebook.com/pavlovskiyad

Появление любопытных журналистов разозлило пьяного актера, из-за чего он решил вступить с ними в словесную перепалку.

"Если хотите жить хорошо, вот этого делать нельзя", - заявил актер, указывая пальцем на камеру.

Журналисты в свою очередь старались сгладить конфликт: им не нужна ссора, они просто выполняют свою работу.

Читайте такжеЗвезда сериала Пес попал в ДТП в КиевеЗатем Жонин стал терять терпение, начал угрожать журналистам расправой, и оскорблял их в нецензурных выражениях: "Если это выйдет куда-то, с*ка, я вас найду".

ДТП с Жониным: краткая хронология

  • 3 октября 2021 года на улице Никольско-Слободская в Днепровском районе Киева произошла авария с участием трех автомобилей.
  • В автомобиле Volkswagen, который спровоцировал ДТП, находился нетрезвый актер кино и дубляжа, звезда сериала Пес, Михаил Жонин. По начальным данным актер был лишь пассажиром. Однако позже, по словам журналиста Алексея Павловского, который работал на месте ДТП, выяснилось, что водителем авто-виновника был именно Жонин.
  • Пьяный актер вел себя с журналистами крайне агрессивно.
  • Пострадавших в аварии нет, автомобили получили механические повреждения.

Ранее в Голосеевском районе Киева в ДТП попала мама певицы Камалии.

Автор: Anna Pidhorna
viber
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