70-летнему фанату культурной экспроприации и актеру-неудачнику пришлось отвечать за свою влюбленность в РФ.
Американский актер, главный герой второсортных боевиков, за которые 8 раз был номинирован на Золотую малину, и горячий поклонник России Стивен Сигал разнылся в интервью для росСМИ из-за того, что ощущает на себя отрицательное влияние русофобии.
Тем не менее, пропутинский артист не кается, и признается, что ни за что не отдаст российский паспорт, полученный от Путина в 2016 году.
"Во-первых, я никогда не откажусь от российского паспорта. И второе, я сталкиваюсь с русофобией каждый день", - пожаловался Сигал.
Хоть актер и не высказывал лично своих убеждений относительно войны в Украине, его действия говорят сами за себя. Он продолжает паразитировать на своей якобы принадлежности к россиянам, а свой юбилей в апреле отмечал в Москве в окружении заядлых рашистских пропагандистов, среди которых была и Симоньян, и Соловьев. Тогда, произнося тост, Сигал заявил, что Россия может рассчитывать на его поддержку.
Впрочем, американский "чебурашка", который продолжает искать родственников, не исключает, что имеет и украинские корни.
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Ранее Филипп Киркоров, который отмалчивался о войне в Украине, определился со своей позицией. Певец решил проведать "трехсотых" оккупантов, которым пока повезло выжить в Украине - он лично пообщался с солдатами, которые убивали или хотели убить украинцев.
Также стало известно, что дончанин Александр Ревва, который строил карьеру в РФ, рассорился со своим отцом, который поддерживает "русский мир". Артист якобы имеет антивоенные убеждения.
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