Путинский "пес" Стивен Сигал обиделся на русофобию, и рассказал о своих украинских корнях

Стивен Сигал пожаловался на русофобию / instagram.com/seagalofficial

Американский актер, главный герой второсортных боевиков, за которые 8 раз был номинирован на Золотую малину, и горячий поклонник России Стивен Сигал разнылся в интервью для росСМИ из-за того, что ощущает на себя отрицательное влияние русофобии.

Тем не менее, пропутинский артист не кается, и признается, что ни за что не отдаст российский паспорт, полученный от Путина в 2016 году.

"Во-первых, я никогда не откажусь от российского паспорта. И второе, я сталкиваюсь с русофобией каждый день", - пожаловался Сигал.

Хоть актер и не высказывал лично своих убеждений относительно войны в Украине, его действия говорят сами за себя. Он продолжает паразитировать на своей якобы принадлежности к россиянам, а свой юбилей в апреле отмечал в Москве в окружении заядлых рашистских пропагандистов, среди которых была и Симоньян, и Соловьев. Тогда, произнося тост, Сигал заявил, что Россия может рассчитывать на его поддержку.

Впрочем, американский "чебурашка", который продолжает искать родственников, не исключает, что имеет и украинские корни.

Читайте также"Сколько будем терпеть эту клячу?": путинист Басков набросился на Собчак из-за обиженного Газманова

Ранее Филипп Киркоров, который отмалчивался о войне в Украине, определился со своей позицией. Певец решил проведать "трехсотых" оккупантов, которым пока повезло выжить в Украине - он лично пообщался с солдатами, которые убивали или хотели убить украинцев.

Также стало известно, что дончанин Александр Ревва, который строил карьеру в РФ, рассорился со своим отцом, который поддерживает "русский мир". Артист якобы имеет антивоенные убеждения.

Другие новости: