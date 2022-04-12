Соловьев был переводчиком актера и отчасти ведущим вечера./ Reuters

Стивен Сигал отпраздновал день рождения в Москве в компании российских пропагандистов

Американский киноактер Стивен Сигал отметил 70-летие в Москве.

По информации "Комсомольская правда", вечеринка юбиляра прошла в московском ресторане "Марио". Поздравить именинника собрались и главные пропагандисты кремля.

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В частности, Соловьев был переводчиком актера и отчасти ведущим вечера. Среди гостей были замечены главный редактор телеканала "RT" Маргарита Симоньян с мужем, режиссером Тиграном Кеосаяном, продюсер Виктор Дробыш, актер Алексей Чадов, дипломат Олег Фирер.

"Мы вместе. И в тяжелые времена, времена сытые и во времена голодные", — перевел тост располневшего именинника Соловьев.

Сигал "толкает" речь

Голливудский актер решил отметить юбилей в России не случайно: в 2016 году он получил российское гражданство. У Сигала также есть почетное гражданство Сербии. Год назад Сигал официально вступил в партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". В торжественной обстановке ему вручили партийный билет. При этом Стивен подчеркивал, что баллотироваться в Госдуму и отказываться от американского гражданства он не намерен.