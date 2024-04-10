Путинистку Шукшину полиция отправила в участок

Шукшина не может поделить со своей родной сестрой наследство отца.

https://stars.glavred.info/putinistku-shukshinu-policiya-otpravila-v-uchastok-10556735.html Ссылка скопирована

Путинистку Шукшину задержала полиция / Коллаж Главред, фото Википедия, Pixabay

Российская актриса и путинистка Мария Шукшина, которая не раз выступала с призывами уничтожения украинцев, оказалась задержанной полицией.

Как сообщил ряд пропагандистских российских СМИ, Шукшину задержала полиция и отправила в участок. Медиа ссылается на некий источник, который, впрочем, не раскрыл причину задержания путинистки.

Сообщается также, что они связались с представителями Шукшиной, но те не смогли опровергнуть информации относительно задержания россиянки.

видео дня

Кто такая Мария Шукшина Мария Шукшина — советская и российская актриса, телеведущая; заслуженная артистка РФ. По данным Википедии, старшая дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной и актера, кинорежиссера, писателя Василия Шукшина. Шукшина активно поддерживает нападение террористической России на Украину и призывает к окупированию украинских территорий.

Накануне появилась информация о том, что родная сестра путинистки подала на нее в суд. Родные сестры не могут поделить наследство отца.

Новости шоу-бизнеса - в Украине и мире

Напомним, ранее Мария Шукшина придумала оригинальный способ выявлять "предателей", то есть людей, которые не поддерживают войну и убийства в Украине.

Ранее Шукшина, которая поддерживает войну и убийства мирных украинцев, а также призывает россиян писать доносы на тех людей, которые слушают артистов, осудивших нападение России на Украину, лишилась нескольких квартир в центре Москвы.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред