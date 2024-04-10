Путинистку Шукшину полиция отправила в участок

Российская актриса и путинистка Мария Шукшина, которая не раз выступала с призывами уничтожения украинцев, оказалась задержанной полицией.
Как сообщил ряд пропагандистских российских СМИ, Шукшину задержала полиция и отправила в участок. Медиа ссылается на некий источник, который, впрочем, не раскрыл причину задержания путинистки.
Сообщается также, что они связались с представителями Шукшиной, но те не смогли опровергнуть информации относительно задержания россиянки.
Кто такая Мария Шукшина
Мария Шукшина — советская и российская актриса, телеведущая; заслуженная артистка РФ. По данным Википедии, старшая дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной и актера, кинорежиссера, писателя Василия Шукшина. Шукшина активно поддерживает нападение террористической России на Украину и призывает к окупированию украинских территорий.
Накануне появилась информация о том, что родная сестра путинистки подала на нее в суд. Родные сестры не могут поделить наследство отца.
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Напомним, ранее Мария Шукшина придумала оригинальный способ выявлять "предателей", то есть людей, которые не поддерживают войну и убийства в Украине.
Ранее Шукшина, которая поддерживает войну и убийства мирных украинцев, а также призывает россиян писать доносы на тех людей, которые слушают артистов, осудивших нападение России на Украину, лишилась нескольких квартир в центре Москвы.
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