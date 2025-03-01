Путинистку Гагарину жестко опустила собственная дочь

У дочери путинистки случилась истерика и она требовала, чтобы мать немедленно вернулась и уложила её спать

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Полину Гагарину унизила собственная дочь / Коллаж Главред, фото Instagram/gagara1987

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Что сказала дочь певицы

Как она поставила под сомнение талант

Российская певица Полина Гагарина, которая поддерживает войну в Украине, была унижена собственной дочерью. Более того, она поставила под сомнение талант путинистки.

Как пишут пропагандистские российские СМИ, дочь Гагариной Мия стала страдать из-за отсутствия матери и вывалила всю правду про "талант" матери.

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В частности, у дочери путинистки случилась истерика и она требовала, чтобы мать немедленно вернулась и уложила её спать. Гагарина поспешила успокоить дочь, заверив, что весь следующий день проведёт рядом с ней. Также певица пыталась объяснить, что люди уже купили билеты на концерт и ждут, чтобы она им спела.

Однако школьница не унималась и выдала в итоге правду: "Ну ты же не поёшь, ты орёшь". Этой фразой она поддержала многих, кто давно сомневаются в вокальных способностях Гагариной.

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Ранее Главред писал о том, что украинская певица Анастасия Приходько рассказала, что пропутинская певица Полина Гагарина отличалась мерзостью еще до начала вторжения РФ в Украину.

Также мы писали, что украинская модель и телеведущая Катя Осадчая обратилась с гневным сообщением к Полине Гагариной, которую за выступление в Лужниках назвала продолжательницей политики Гитлера.

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