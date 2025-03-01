Путинистку Гагарину жестко опустила собственная дочь

Вы узнаете:
- Что сказала дочь певицы
- Как она поставила под сомнение талант
Российская певица Полина Гагарина, которая поддерживает войну в Украине, была унижена собственной дочерью. Более того, она поставила под сомнение талант путинистки.
Как пишут пропагандистские российские СМИ, дочь Гагариной Мия стала страдать из-за отсутствия матери и вывалила всю правду про "талант" матери.
В частности, у дочери путинистки случилась истерика и она требовала, чтобы мать немедленно вернулась и уложила её спать. Гагарина поспешила успокоить дочь, заверив, что весь следующий день проведёт рядом с ней. Также певица пыталась объяснить, что люди уже купили билеты на концерт и ждут, чтобы она им спела.
Однако школьница не унималась и выдала в итоге правду: "Ну ты же не поёшь, ты орёшь". Этой фразой она поддержала многих, кто давно сомневаются в вокальных способностях Гагариной.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред писал о том, что украинская певица Анастасия Приходько рассказала, что пропутинская певица Полина Гагарина отличалась мерзостью еще до начала вторжения РФ в Украину.
Также мы писали, что украинская модель и телеведущая Катя Осадчая обратилась с гневным сообщением к Полине Гагариной, которую за выступление в Лужниках назвала продолжательницей политики Гитлера.
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