Путинистку Долину облапошили мошенники на миллионы и теперь выгоняют из дома

Певица так радуется, что оккупанты лишают украинцев крова, а теперь и сама рискует остаться без гроша за душой и с голым тылом.

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Лариса Долина новости - Долину мошенники обманули на квартиру и миллионы долларов / коллаж: Главред, фото: t.me/dolinaofficial

Российскую певицу Ларису Долину, которая жила в Одессе, а теперь с жаром поддерживает кровавые преступления страны-оккупанта, настигла карма за ее слова и поступки - ее преследуют финансовые неудачи. В июле из-за безденежья артистке пришлось заложить загородную недвижимость, а теперь она она осталась без квартиры в столице страны-агрессора и крупной суммы денег.

Потери Ларисы Долиной оценивают 1.5 млн долларов. Об этом сообщают росСМИ.

Лариса Долина якобы стала жертвой телефонных мошенников. Она по их совету выставила свою пятикомнатную квартиру на продажу. Появились покупатели, которые передали путинистке деньги, а она в свою очередь вывела всю сумму на "безопасный счет"- опять-таки по совету аферистов.

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Таким образом Лариса Долина лишилась и оплаты за квартиру, и самой квартиры. Однако жилище певица покидать отказывается. Пресса страны-оккупанта сообщает, что недавно новые владельцы пытались попасть в уже свою квартиру, на что певица вызвала полицию. Покупателей доставили в полицейский участок.

Квартира Ларисы Долиной, которую у нее выманили аферисты / коллаж: Главред, фото: t.me/bazabazon

Квартира Ларисы Долиной, которую у нее выманили аферисты / коллаж: Главред, фото: t.me/bazabazon

Квартира Ларисы Долиной, которую у нее выманили аферисты / коллаж: Главред, фото: t.me/bazabazon

Кто такая Лариса Долина Лариса Александровна Долина — советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".

Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .

С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

Лариса Долина - последние новости:

Ранее путинистка Долина уже оказывалась на улице. В начале своей карьеры ее из дома выставил муж. Тогда певица отказалась от дочери и укатила в столицу страны-оккупанта.

Также пропагандистская певица осквернила флаг страны-агрессора, что привело россиян в ярость. Немолодая Долина напялила на себя нелепый наряд, от которого у многих заболели глаза.

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