Путинистка Валерия покинула РФ вместе с мужем - теперь в "братской" стране

Российский продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия, которые в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, отправились в Сербию.
Путинисты опубликовали в соцсетях снимок из Белграда – столицы Сербии. Пригожин показал селфи с Валерией, а вот певица оставила подпись на одном из снимков.
"В братской Сербии. Какие же здесь замечательные люди", - написала любительница Путина в стиле жителей страны-оккупанта, которые любят называть другие страны "братскими".
Что делают путинисты в Сербии пока не известно.
Кто такая певица Валерия?
Валерия — российская эстрадная певица, народная артистка России (2013), народная артистка Чеченской (2017) и Кабардино-Балкарской (2018) республик. Народная артистка ПМР (2016).
18 марта 2022 года выступила в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины аннексии Крыма под названием "Zа мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента".
7 января 2023 года, на фоне вторжения России на Украину, Валерия была внесена в санкционный список Украины за "роль в российской пропаганде".
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Отметим, недавно Иосиф Пригожин пожаловался, что его волнует зависимость жены Валерии на счет контроля питания. Продюсер отметил, что артистка даже в ресторане взвешивает еду, чтобы не переесть.
А также Иосиф Пригожин поделился, что он с Валерией слишком разные. У певицы свой взгляд на мир. Также он утверждает, что супруга всегда на его стороне, а их отношения построены на уважении и поддержке.
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