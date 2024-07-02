Путинистка Валерия покинула РФ вместе с мужем - теперь в "братской" стране

Путинисты Иосиф Пригожин и Валерия уехали из страны-оккупанта России.

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Иосиф Пригожин и Валерия гуляют в Белграде / коллаж: Главред, фото: t.me/valeriyaofficial

Российский продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия, которые в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, отправились в Сербию.

Путинисты опубликовали в соцсетях снимок из Белграда – столицы Сербии. Пригожин показал селфи с Валерией, а вот певица оставила подпись на одном из снимков.

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"В братской Сербии. Какие же здесь замечательные люди", - написала любительница Путина в стиле жителей страны-оккупанта, которые любят называть другие страны "братскими".

Что делают путинисты в Сербии пока не известно.

Пригожин показал селфи с Валерией / фото: скрин instagram.com/prigozhin_iosif/

Кто такая певица Валерия? Валерия — российская эстрадная певица, народная артистка России (2013), народная артистка Чеченской (2017) и Кабардино-Балкарской (2018) республик. Народная артистка ПМР (2016).

18 марта 2022 года выступила в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины аннексии Крыма под названием "Zа мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента".

7 января 2023 года, на фоне вторжения России на Украину, Валерия была внесена в санкционный список Украины за "роль в российской пропаганде".

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Отметим, недавно Иосиф Пригожин пожаловался, что его волнует зависимость жены Валерии на счет контроля питания. Продюсер отметил, что артистка даже в ресторане взвешивает еду, чтобы не переесть.

А также Иосиф Пригожин поделился, что он с Валерией слишком разные. У певицы свой взгляд на мир. Также он утверждает, что супруга всегда на его стороне, а их отношения построены на уважении и поддержке.

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