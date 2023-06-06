Путинистка Кудрявцева опозорилась отвратительным пением

Стареющая Лера Кудрявцева думает, что может петь. Потуги попали на видео.

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Лера Кудрявцева взяла в руки микрофон, но "заговорила" под музыку/ modnohod.ru

Любительница войны и насилия, смертей мирного украинского народа, а также террориста Путина - телеведущая Лера Кудрявцева, попыталась открыть в себе новый талант.

По информации пропагандистских пабликов в Телеграмм, стареющая ведущая взяла в руки микрофон, чтобы для кого-то спеть песню-поздравление. Между тем, ее вокальные потуги сложно назвать пением и она, ожидаемо, не показала реакцию именинника. Видимо, невозможно найти человека, который бы в самом деле захотел получить такой "подарок".

Видео появилось на телеграмм-канале "Showbusiness 24". Кудрявцева пыталась петь и веселиться, а поддатая публика что-то кричала в ответ.

видео дня

На видео - жалкие потуги Кудрявцевой, которые СМИ гордо назвали "пением":

Напомним, ранее Лера Кудрявцева, которая поддерживает убийства и насилие в отношении украинских женщин и детей, поделилась видео, в котором ее обвинили в госизмене государству-террористу России, а также рассказали, когда заберут оккупированный террористической Россией Крым.

Кроме того, ранее Кудрявцева сообщила, что ее тошнит от своих же российских земляков. И виной этому война в Украине. Но стареющую диву тошнит не от того, что ее земляки убивают и насилуют украинских женщин и детей. Это как раз вписывается в ее картину мира.

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