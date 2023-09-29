Путинистка Королева рассказала, как ее стриптизер-"офицер" подмывал и менял утки артистке

Певица Наташа Королёва, которая до сих пор молчит о войне на родине, разрыдалась от того, что ее муж-стрингоносец, "офицер" запаса и ярый приверженец политики террориста Путина, мыл ей причинные места и даже менял судна.
Видео с фальшивой игрой певицы опубликовал пропагандистский телеграмм-канал Showbusiness24.
На видео рыдающая Королева рассказывает, как она чуть не погибла на реке Волге. По словам путинистки ее выкинуло из катера.
На видео - информация о неудачной прогулке Королевой:
"Серега - это такой человек, который будет рядом до последнего, до конца", - рыдает Королева и даже рассказывает, что Тарзан целых три дня был в реанимации рядом с певицей и менял ей судна и даже мыл ее.
Напомним, ранее Наташа Королева унизила свою невестку-стриптизершу, которую привел в дом ее единственный сын Архип. Певица не скрывает свою неприязнь к девушке, и не упускает возможность ей насолить.
Также российский шоумен Рустам Солнцев рассказал, почему Наташа Королева поддерживает РФ и Тарзана с "двумя извилинами". Он убежден, что дело не в неземной любви.
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