Путинистка Королева показала певицу Русю в США: "Звезда наша"

Сестры-певицы, которые выбрали разные дороги в жизни, встретились в США.

https://stars.glavred.info/putinistka-koroleva-pokazala-pevicu-rusyu-v-ssha-zvezda-nasha-10765070.html Ссылка скопирована

Наташа Королева и певица Руся / коллаж: Главред, скрин из видео, Википедия

Вы узнаете:

Наташа Королева встретилась с певицей Русей

Как сейчас выглядит Руся

Российская певица Наташа Королева, которая родом из Киева, но поддерживает террористическое вторжение РФ в родную страну, встретилась со своей сестрой в США. В своих соцсетях предательница показала, как сейчас выглядит знаменитая украинская певица Руся.

Родственницы, которые выбрали в жизни совершенно разные пути, встретились в США. Королева осыпала Русю комплиментами и заявила, что она прекрасно выглядит.

видео дня

"Ирка, ты красотка, ты понимаешь? Ты просто звезда наша!" — обратилась к сестре Наташа.

Певица Руся - как выглядит сейчас / фото: instagram.com, Наташа Королева

Королева и Руся посидели вместе в заведении, наслаждаясь коктейлями. Наташа, которая сейчас активно пытается заработать на рекламе средств для похудения, решила не упустить возможность и использовать для этого даже родную сестру, упомянув ее диагноз. Руся уже много лет страдает сахарным диабетом.

"У нее сахар, по показателям. Тащила через границу в специальной сумке. Их же в холодильнике надо хранить", — похвасталась Королева, сделав вид, что заботится о здоровье родственницы, а не о собственном кошельке.

Наташа Королева - сестра / фото: instagram.com, Наташа Королева

Певица Руся — что известно о судьбе знаменитости

Руся (настоящее имя — Ирина Порывай) — яркая звезда украинской поп-сцены 80-90-х годов. В отличие от своей младшей сестры Наташи Королевой, Руся строила карьеру именно в Украине, став настоящим национальным кумиром и собирая стадионы, в то время как Наташа ориентировалась на российский рынок под руководством Игоря Николаева. Музыкальная карьера Руси оборвалась на пике из-за личной трагедии — болезни и последующей смерти первенца, что заставило ее сосредоточиться на семье и переехать в США.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Екатерина Усик поделилась глубоко личной историей своего рождения. Жена прославленного боксера призналась, что появилась на свет значительно раньше срока с критически низким весом. Врачам пришлось три месяца спасать жизнь малышки.

Также LELEKA поделилась подробностями своей личной жизни. Певица призналась, что ее второй брак с коллегой по группе LELEKA, к сожалению, оказался недолговечным. В данный момент пара официально находится в процессе развода.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Наташа Королева Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред