Путинистка Королева показала певицу Русю в США: "Звезда наша"

Вы узнаете:
- Наташа Королева встретилась с певицей Русей
- Как сейчас выглядит Руся
Российская певица Наташа Королева, которая родом из Киева, но поддерживает террористическое вторжение РФ в родную страну, встретилась со своей сестрой в США. В своих соцсетях предательница показала, как сейчас выглядит знаменитая украинская певица Руся.
Родственницы, которые выбрали в жизни совершенно разные пути, встретились в США. Королева осыпала Русю комплиментами и заявила, что она прекрасно выглядит.
"Ирка, ты красотка, ты понимаешь? Ты просто звезда наша!" — обратилась к сестре Наташа.
Королева и Руся посидели вместе в заведении, наслаждаясь коктейлями. Наташа, которая сейчас активно пытается заработать на рекламе средств для похудения, решила не упустить возможность и использовать для этого даже родную сестру, упомянув ее диагноз. Руся уже много лет страдает сахарным диабетом.
"У нее сахар, по показателям. Тащила через границу в специальной сумке. Их же в холодильнике надо хранить", — похвасталась Королева, сделав вид, что заботится о здоровье родственницы, а не о собственном кошельке.
Певица Руся — что известно о судьбе знаменитости
Руся (настоящее имя — Ирина Порывай) — яркая звезда украинской поп-сцены 80-90-х годов. В отличие от своей младшей сестры Наташи Королевой, Руся строила карьеру именно в Украине, став настоящим национальным кумиром и собирая стадионы, в то время как Наташа ориентировалась на российский рынок под руководством Игоря Николаева. Музыкальная карьера Руси оборвалась на пике из-за личной трагедии — болезни и последующей смерти первенца, что заставило ее сосредоточиться на семье и переехать в США.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что Екатерина Усик поделилась глубоко личной историей своего рождения. Жена прославленного боксера призналась, что появилась на свет значительно раньше срока с критически низким весом. Врачам пришлось три месяца спасать жизнь малышки.
Также LELEKA поделилась подробностями своей личной жизни. Певица призналась, что ее второй брак с коллегой по группе LELEKA, к сожалению, оказался недолговечным. В данный момент пара официально находится в процессе развода.
Вас может заинтересовать:
- "Работаю со всеми": известный шоумен назвал самых дорогих украинских артистов
- "Очень хотела жить": за жизнь жены Усика три месяца боролись врачи
- Назван первый спортсмен-миллиардер Британии: сколько он зарабатывает
О персоне: Наташа Королева
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред