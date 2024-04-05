Путиниста Николая Расторгуева экстренно госпитализировали - причина

Народный артист страны-оккупанта России, лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, был госпитализирован в Москве.
РосСМИ сообщили, что артист отправился в больницу в сопровождении личного врача из-за проблем с сердцем.
По данным источника, в медучреждении Расторгуеву проведут полное обследование, а также процедуру по восстановлению кардиовертера-дефибриллятора, который ему ранее имплантировали.
Также появилась информация, что речь идёт о плановой проверке сердца. В 2017 году у Расторгуева обнаружили патологию сердца, врачи диагностировали аритмию.
Кто такой Николай Расторгуев?
Николай Расторгуев — советский и российский музыкант, певец, гитарист, актёр; народный артист Российской Федерации (2002). Член партии "Единая Россия" с 2006 года.
Европейский союз отмечает что Расторгуев "поддерживал агрессивную войну России против Украины своими музыкальными выступлениями и общественной деятельностью. Выступал во время пропагандистского митинга в поддержку незаконной аннексии Крыма и войны против Украины". Ранее Расторгуев был внесён ФБК в список коррупционеров и разжигателей войны за участие в концертах в поддержку войны с Украиной.
Николай Расторгуев - последние новости по теме
Отметим, журналист страны-оккупанта, блогер и писатель Аркадий Бабченко в лучших традициях пропаганды назвал лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева человеком, удивительно последовательным в своих противоречиях.
А также в 2014 году сообщалось,что Святослав Вакарчук договорился с лидером "Любэ" Николаем Расторгуевым о совместных концертах "мира" в Крыму.
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