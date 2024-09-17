Российский музыкальный критик Сергей Соседов, который ни петь, ни писать песни не умеет, но прекрасно умел стелиться перед украинскими звездами, разнылся из-за того, что его выкинули с должности ведущего одного из пропагандистских телеканалов.
Как пишут российские пропагандистские СМИ, в декабре прошлого года Сергей Соседов узнал, что его отстранили от передачи "За гранью", которую он вел два года. И вот, спустя время, ведущий выдал новые подробности скандального ухода с НТВ.
"Меня просто убрали по факту, просто выгнали из программы", — ноет никому не нужный Соседов.
Кто такой Сергей Соседов
Сергей Соседов - российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист. Член Союза журналистов террористической Москвы.
С 2010 по 2015 год был одним из четырех судей певческого шоу "Х-фактор" на украинском канале СТБ. После того, как Росстя напала на Украину, Соседов поддержал вторжение агрессора и полностью поддержал военные действия.
Руководство канала не посчитало нужным сообщить Соседову о том, что не собирается продлевать с ним контракт. О том, что он больше не ведет передачу, критик узнал от редакторов. "Я оказался ненужным", — заключает продажный Соседов.
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Напомним, ранее Соседов высказался против поездок артистов в зону российской оккупации. По его мнению, такие поездки не подходят для того, чтобы восстанавливать свою репутацию.
Ранее стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин забрали детей и покинули Израиль, куда они перебрались из страны-оккупанта. После этой новости семья артистов надолго пропала из публичного поля зрения.
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