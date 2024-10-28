Путинист Пригожин внезапно стал на сторону Аллы Пугачевой - детали

Кратко:
- Иосиф Пригожин не осуждает Аллу Пугачеву
- Путинист раскритиковал Максима Галкина
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, сказал, что певицу Аллу Пугачеву нужно оставить в покое.
Отметим, Алла Пугачева публично осуждает политику Кремля и уехала с семьей из РФ жить в Израиль, а сейчас она находится на Кипре.
В комментарии для пропагандистских росСМИ, Пригожин отметил, что певица ушла на пенсию и имеет полное право жить, где хочет.
"Уехала — дай Бог ей здоровья. Оставьте ее в покое", — сказал продюсер.
Также он заявил, что позиция Примадонны понятна – она отправилась за мужем Максимом Галкиным, который признан иноагентом в России и имеет свою точку зрения.
"Его юмор иногда зашкаливает. Ему кажется, что это смешно, но в сегодняшних обстоятельствах кому-то не смешно", — подытожил путинист.
Кто такая Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
Алла Пугачева - последние новости по теме
Отметим, недавно Главред сообщал, что Алла Пугачева отреагировала на последний пост своего внука Никиты Преснякова. Примадонна поддержала молодого музыканта в его творческих успехах в США и написала: "Жги, сынок".
А также бывшая соседка Аллы Пугачевой Лидия Панкрухина общается с племянником артистки Владом и он заявил, что у Примадонны проблемы с мужем Максимом Галкиным.
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