"Путинист" Киркоров засветился на Евровидении

Филипп Киркоров объявился на Евровидении instagram.com/fkirkorov/

Российский певец Филипп Киркоров, который поддержал Оксану Марченко, а также российское вторжение в Украину, неожиданно засветился на Евровидении в Турине.

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Несмотря на исключение российской делегации и состава участников, Киркоров якобы принял специальное приглашение, как "фанат Евровидения".

"По специальному приглашению за заслуги и вклад в "Евровидение". Я не могу себе позволить не принять это приглашение и не приехать сюда абсолютно независимым гостем организаторов сего мероприятия", – оправдался Киркоров в Insta-сториз.

Фото Телеграмм-канал Yobajur

По словам артиста, в этом году он болеет за Грецию, которая между тем, прошла в финал конкурса. Как и Украина.

Фото Телеграмм-канал Yobajur

Как стало известно на днях, Латвия запретила въезд в страну Филиппу Киркорову, Ирине Винер-Усмановой, Евгению Петросяну и Владимиру Винокуру. Об этом сообщил глава МИД страны Эдгар Ринкевич. "На основании части второй статьи 61 закона об иммиграции я принял решение внести граждан РФ Филиппа Киркорова, Евгения Петросяна, Владимира Винокура и Ирину Винер-Усманову в список нежелательных лиц, означающий запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок", – написал министр в соцсети.