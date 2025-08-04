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Путинист Киркоров попал в крупные проблемы в РФ - что случилось

Элина Чигис
4 августа 2025, 21:55
143
Филипп Киркоров теперь будет отвечать за свои поступки.
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров - скандал / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Кратко:

  • Филипп Киркоров имеет много штрафов
  • За что он их получил

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, имеет 500 штрафов за нарушение правил дорожнего движения.

Как сообщили пропагандистские росСМИ, Rolls Royse Ghost Киркорова нарушил правила 502 раза, в том числе он 23 раза получил штраф за неправильную парковку и 22 раза нарушил требования знаков и разметки.

видео дня

Кстати, за превышение скорости Киркоров получил 410 штрафов, а за рулем обычно был водитель путиниста.

Филипп Киркоров ранее почил музыкальную награду
Филипп Киркоров ранее получил музыкальную награду / фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Штрафы Филиппа Киркорова

Ранее сообщалось, что Филиппа Киркорова уже разыскивали судебные приставы за неуплату штрафов. На тот момент за артистом числилось всего 31 нарушение. Общая сумма выплат превысила 170 долларов.

Филипп Киркоров сбросил вес
Филипп Киркоров сбросил вес / фото: росСМИ

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Филипп Киркоров - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, певец Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

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О персоне: Филипп Киркоров

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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