Путинист Галкин жестко "наехал" на Аллу Пугачеву - детали

Российский актер Борис Галкин, который поддерживает страшное террористическое вторжение РФ в Украину, решил высказать свое мнение об Алле Пугачевой.
В комментарии для росСМИ aif.ru Галкин сказал, что никогда не считал Примадонну звездой.
"Если говорить от сердца, я никогда не понимал Пугачеву, она для меня никогда не была звездой. Вот Ольга Кормухина — да. Я не понимаю, почему Пугачева пела и "звездила", а Ольга Кормухина до такой степени не была востребована. То, что Ольга Кормухина может стадион на уши поставить своими песнями, – это точно", — сказал путинист.
Также любитель Путина отказался комментировать политическую позицию артистки, которая не только публично осуждает войну в Украине и уехала с семьей жить в Израиль, но и иногда публикует кадры последствий преступлений российских оккупантов.
Кто такая Алла Пугачева?
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
Алла Пугачева - последние новости по теме
Отметим, Мария Захарова решила высказаться по поводу российской звезды, эстрадной певицы Аллы Пугачевой, поддержавшей накануне Украину в атаке РФ на Охматдет. Не обошлось без традиционного хамства со стороны Захаровой. Зачем-то представительница МИД страны-агрессора вспомнила здесь "бога".
А также певица Алла Пугачева обратилась к своим друзьям, чтобы те побыстрее выезжали из террористической России.
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