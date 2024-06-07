Путинист Филипп Киркоров собрался цинично перевести миллионы "детям Донбасса"

Путинист Филипп Киркоров планирует отправить "детям Донбасса" 10 млн рублей.

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Филипп Киркоров сделал странное заявление / коллаж: Главред, фото: facebook.com/p/Philipp-Kirkorov-100044260682422

Путинисты Филипп Киркоров и Любовь Успенская, которые в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, поругались еще в 2023 году после того, как певица назвала артиста "фейком". Киркоров же долго не думал и подал иск к певице на 10 млн рублей.

Как сообщают росСМИ, 6 июня 2024 года состоялось второе слушание по этому делу. Адвокат любителя Путина уже заявил, что артист ждет извинений от Успенской.

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"Успенская произнесла слова, которые… В общем, мы все ответственны за наши слова и поступки. Успенская сказала, что он всегда врет, что он фейк, женоненавистник. Ну, пусть она докажет", — сказал адвокат.

Как оказалось, Киркоров собрался перевести все деньги, если выиграет суд у Успенской, "детям Донбасса". Что именно имел в виду Киркоров не понятно, но артист точно хайпанул на любимой теме пропагандистов. А если бы Россия не оккупировала украинский Донбасс, то и помогать не нужно было бы никому.

Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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Отметим, недавно предательница Регина Тодоренко имела неосторожность привести на съемки своего старшего сына Мишу. Ребенок разместился на руках у мамы, которая сидела в жюри вместе с путинистом Филиппом Киркоровым. Ребенок крутился и кричал в микрофон, чем сильно раздражал Киркорова.

Напомним, ранее сын заслуженной артистки России Кристины Орбакайте и крупного бизнесмена Руслана Байсарова Дени попал в немилость скандального российского певица Филиппа Киркорова, который поддерживает военное вторжение России в Украину.

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