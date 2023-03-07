"Путин не сумасшедший": Познер впервые высказался о войне в Украине

Журналист Владимир Познер в лучших традициях пропаганды назвал причину вторжения РФ в Украину.

Владимир Познер, Владимир Путин / скриншот YouTube

Российский журналист Владимир Познер повторил тезис Кремля о том, что Россия якобы была вынуждена вторгнутся в Украину.

Во время онлайн-встречи американского Ubiquity University, посвященной годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину журналист заявил, что Путин решил начать войну еще 30 лет назад.

"Почему Путин сделал это (войну - ред.)? Какая мотивация у него была? Я слышал простой ответ — он сумасшедший. Но это не серьезный ответ. Президента Путина можно назвать как угодно, но не сумасшедшим. Он определенно не мой герой, но он не сумасшедший. Так в чем его причины? Почему он сделал этот шаг? Я думаю, что все началось около 30 лет назад, когда исчез Советский Союз", - ответил Познер.

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Также журналист заявил, что несмотря на распад СССР, НАТО продолжало существовать, хотя изначально альянс создавался для защиты Европы от угрозы со стороны Советского союза.

"И вашим, и нашим"

В то же время Познер прошелся по пропагандистах Кремля.

"Мне очень стыдно за представителей моей профессии, мне стыдно за то, что они делают. Я не должен этого говорить, но я скажу. Я атеист, но если есть ад, то многие журналисты туда попадут", - заявил журналист, но уточнил, что в США якобы такая же ситуация, как и в России.

Напомним, ранее Познер все-таки сделал политическое заявление в личной беседе с одним из российских депутатов Ильей Яшиным. На своей странице в Twitter чиновник опубликовал фрагмент из их с Владимиром Владимировичем разговора: "Встретил в Театре на Бронной Владимира Познера. Диалог был лаконичным. – Владимир Владимирович, добрый вечер! – Здравствуйте! – С нетерпением жду, когда вы скажете что-то против войны. – Ждите..."

В комментариях к посту Познера упрекали в трусости, дескать ждет старый ведущий, кто победит в войне, чтобы занять сторону поудобней и побезопасней, ведь все, кто имел свое мнение, давно его высказал.

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