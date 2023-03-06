"Если есть ад, они туда попадут": Познер высказался о российских пропагандистах

Российский журналист долго держал паузу и не говорил о войне в Украине.

Познер / УНИАН

Российский и американский журналист, ведущий и писатель Владимир Познер Принял участие в работе онлайн-университета Ubiquity University, где прояснил свое отношение к российским пропагандистам, пишет Стархит.

"Мне очень стыдно за представителей моей профессии, мне стыдно за то, что они делают. Я не должен этого говорить, но я скажу. Я атеист, но если есть ад, то многие журналисты туда попадут", - заявил он, очевидно, имея ввиду российских пропагандистов, которые бесконечно врут в эфире телеканалов ТВ.

Между тем, Познер открыто не раскрыл свое личное отношение к тому, что Россия развязала захватническую войну против Украины, убивая и насилуя ее граждан.

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Отметим, ранее Познер все-таки сделал политическое заявление в личной беседе с одним из российских депутатов Ильей Яшиным. На своей странице в Twitter чиновник опубликовал фрагмент из их с Владимиром Владимировичем разговора: "Встретил в Театре на Бронной Владимира Познера. Диалог был лаконичным. – Владимир Владимирович, добрый вечер! – Здравствуйте! – С нетерпением жду, когда вы скажете что-то против войны. – Ждите..."

В комментариях к посту Познера упрекают в приспособленстве и трусости, дескать ждет старый ведущий, кто победит в войне, чтобы занять сторону поудобней и побезопасней, ведь все, кто имел свое мнение, давно его высказал.

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