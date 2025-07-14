"Пусть знают": дочь Виктора Ющенко раскрыла тайную своей личной жизни

Вкратце:
- Последние 12 лет о личной жизни Виталины Ющенко мало что известно
- Недавно она призналась, что у нее есть партнер
Старшая дочь третьего президента Виктора Ющенко Виталина Ющенко - мама троих детей. В отношениях с бизнесменом Михаилом Гончаром появилась ее первая дочь Доминика, в браке с предпринимателем Алексеем Хахлевым (2006-2013) - сын Виктор и дочь Андриана.
После развода Виталина перестала раскрывать детали своей личной жизни. Впрочем, недавно стало известно, что в жизни Ющенко появился особенный человек. О нем она рассказала в беседе с изданием Гордон.
Виталина Ющенко поделилась, что пока новые отношения только развиваются. Когда они приобретут серьезные оборот, она расскажет о своем партнере общественности.
"Я скажу так, что у меня в сердце есть человек, который мне нравится. Но публично еще нечего и не о чем говорить, а как будет – то, наверное, будет брак. Тогда уж пусть знают", - рассуждает дочь Виктора Ющенко.
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О персоне: Виталина Ющенко
Виталина Ющенко – старшая дочь Виктора Ющенко. Ее мать – первая жена политика Светлана Колесник, учительница украинского языка и литературы.
У Виталины Ющенко трое детей. Отцом старшей дочери Доминики является бизнесмен Михаил Гончар, а Виктора и Андриану она родила от предпринимателя Алексея Хахлева. Пара развелась в 2013 году. Свои нынешние отношения Виталина Ющенко не афиширует.
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