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"Пусть знают": дочь Виктора Ющенко раскрыла тайную своей личной жизни

Анна Подгорная
14 июля 2025, 00:18
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Виталина Ющенко вышла к поклонникам с интригой.
Виталина Ющенко, Виктор Ющенко
Виталина Ющенко личная жизнь - дочь Виктора Ющенко заговорила о браке / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vitalinayushchenko

Вкратце:

  • Последние 12 лет о личной жизни Виталины Ющенко мало что известно
  • Недавно она призналась, что у нее есть партнер

Старшая дочь третьего президента Виктора Ющенко Виталина Ющенко - мама троих детей. В отношениях с бизнесменом Михаилом Гончаром появилась ее первая дочь Доминика, в браке с предпринимателем Алексеем Хахлевым (2006-2013) - сын Виктор и дочь Андриана.

После развода Виталина перестала раскрывать детали своей личной жизни. Впрочем, недавно стало известно, что в жизни Ющенко появился особенный человек. О нем она рассказала в беседе с изданием Гордон.

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Виталина Ющенко поделилась, что пока новые отношения только развиваются. Когда они приобретут серьезные оборот, она расскажет о своем партнере общественности.

"Я скажу так, что у меня в сердце есть человек, который мне нравится. Но публично еще нечего и не о чем говорить, а как будет – то, наверное, будет брак. Тогда уж пусть знают", - рассуждает дочь Виктора Ющенко.

Виталина Ющенко с дочерями и сыном
Виталина Ющенко с дочерями и сыном / instagram.com/vitalinayushchenko

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О персоне: Виталина Ющенко

Виталина Ющенко – старшая дочь Виктора Ющенко. Ее мать – первая жена политика Светлана Колесник, учительница украинского языка и литературы.

У Виталины Ющенко трое детей. Отцом старшей дочери Доминики является бизнесмен Михаил Гончар, а Виктора и Андриану она родила от предпринимателя Алексея Хахлева. Пара развелась в 2013 году. Свои нынешние отношения Виталина Ющенко не афиширует.

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