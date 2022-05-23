"Пусть выступает от РФ" : в сети скандал из-за выступления режиссера Лозницы в Каннах за русскую культуру

В сети скандал из-за выступления режиссера Лозницы в Каннах за русскую культуру/ УНИАН, Reuters

Украинский режиссер Сергей Лозница во время выступления на Каннском кинофестивале в своей речи осудил бойкот российской культуры, которому та подверглась из-за развязанной Россией войны против Украины. Из-за таких заявления он столкнулся с жесткой критикой от своих соотечественников, которые обратили внимание на предательские посылы, прозвучавшие в речи.

Лозница выступил перед собравшимися во время вручения награды France Culture "за вклад в киноискусство". Полный текст его выступления обнародовало издание "Радио Свобода".

Режиссер объявил со сцены, что он выступал против тотального запрета российского кино и против бойкота российской культуры с начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину. По его словам, Каннский фестиваль оказался на "линии фронта".

"С одной стороны – те, кто требует запретить российский кинематограф, да и вообще полностью "отменить" русскую культуру. С другой – те, кто против тотального бойкота культуры", – отметил он.

Он подчеркнул, что русская культура есть "также и достижением и богатством Украины", а требование ее бойкотировать – "архаическое и деструктивное".

Кроме этого, Лозница сказал, что во время войны "каждый сознательный художник должен сохранять здравый смысл и защищать культуру".

В Украине резко осудили речь Лозницы

С ответом на речь украинского режиссера в Каннах не замешкались на родине. Так, украинская журналистка Елена Чичерина опубликовала в Facebook сообщение, в котором напомнила, что Лозница является гражданином Украины с белорусским происхождением, который тем не менее воспитан на русской культуре. По ее мнению, именно по этой причине он не может полностью проникнуться проблемами Украины.

Чичерина отметила, что раньше относилась к таким людям толерантно, однако потом ее отношение изменилось.

"Где-то с начала марта я начала их презирать и бояться, потому что они своей или глупостью, или отсутствием гордости, или продажностью несут непосредственную угрозу моей жизни. Особенно противно от тех, которые с самого начала были в безопасности и избежали прямого контакта с тем, что так горячо защищают", – отметила журналистка.

Журналистка Чичерина осудила заявления Лозницы в Каннах/ Скрин

Заявления Лозницы со сцены в Каннах осудила также украинский продюсер и сценаристка Анна Паленчук. Она в заметке у Facebook подчеркнула, что речь режиссера вызвала у нее отвращение. Продюсер отметила, что у режиссера была возможность заявить со сцены о множестве несправедливостей, которые происходят сейчас не только в Украине, но и во всем мире, однако он выбрал именно защиту русской культуры.

Поддержку Лозницей российской культуры осудила также украинская продюсер и сценаристка Анна Паленчук/ скрин

Против Лозницы выступили и многие пользователи сети, которые начали активно комментировать публикации Чичериной и Паленчук. В целом, они писали следующее:

"Казалось, что с позицией там уже давно всё было понятно, но хорошо, что хоть сейчас у большего количества его адвокатов откроются глаза";

"Очень хорошо сказано. Мог бы 100500 несправедливостей найти, но вопрос приоритетов...";

"Лозница никогда не считал себя украинским режиссером";

"А почему мы вообще допустили, чтобы от нас выступал такой довбень? Пусть выступает от России".

Напомним, голливудская звезда на Каннском кинофестивале поддержала Украину очаровательным сине-желтым нарядом. Мегазвезда Голливуда Тильда Суинтон появилась на одном из мероприятий Каннского фестиваля в небесно-голубом платье и с желтой сумкой-ридикюль.

Ранее сообщалось, что поседевший Максим Галкин впервые вышел на связь после критики войны в Украине. Он записал новое видео.

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