УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Пусть выступает от РФ" : в сети скандал из-за выступления режиссера Лозницы в Каннах за русскую культуру

23 мая 2022, 13:18

Режиссер предательски начал защищать русскую культуру и осудил бойкот, который ей объявили из-за войны.

false
В сети скандал из-за выступления режиссера Лозницы в Каннах за русскую культуру/ УНИАН, Reuters

Украинский режиссер Сергей Лозница во время выступления на Каннском кинофестивале в своей речи осудил бойкот российской культуры, которому та подверглась из-за развязанной Россией войны против Украины. Из-за таких заявления он столкнулся с жесткой критикой от своих соотечественников, которые обратили внимание на предательские посылы, прозвучавшие в речи.

Лозница выступил перед собравшимися во время вручения награды France Culture "за вклад в киноискусство". Полный текст его выступления обнародовало издание "Радио Свобода".

Режиссер объявил со сцены, что он выступал против тотального запрета российского кино и против бойкота российской культуры с начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину. По его словам, Каннский фестиваль оказался на "линии фронта".

"С одной стороны – те, кто требует запретить российский кинематограф, да и вообще полностью "отменить" русскую культуру. С другой – те, кто против тотального бойкота культуры", – отметил он.

Он подчеркнул, что русская культура есть "также и достижением и богатством Украины", а требование ее бойкотировать – "архаическое и деструктивное".

Кроме этого, Лозница сказал, что во время войны "каждый сознательный художник должен сохранять здравый смысл и защищать культуру".

В Украине резко осудили речь Лозницы

С ответом на речь украинского режиссера в Каннах не замешкались на родине. Так, украинская журналистка Елена Чичерина опубликовала в Facebook сообщение, в котором напомнила, что Лозница является гражданином Украины с белорусским происхождением, который тем не менее воспитан на русской культуре. По ее мнению, именно по этой причине он не может полностью проникнуться проблемами Украины.

Чичерина отметила, что раньше относилась к таким людям толерантно, однако потом ее отношение изменилось.

"Где-то с начала марта я начала их презирать и бояться, потому что они своей или глупостью, или отсутствием гордости, или продажностью несут непосредственную угрозу моей жизни. Особенно противно от тех, которые с самого начала были в безопасности и избежали прямого контакта с тем, что так горячо защищают", – отметила журналистка.

false
Журналистка Чичерина осудила заявления Лозницы в Каннах/ Скрин

Заявления Лозницы со сцены в Каннах осудила также украинский продюсер и сценаристка Анна Паленчук. Она в заметке у Facebook подчеркнула, что речь режиссера вызвала у нее отвращение. Продюсер отметила, что у режиссера была возможность заявить со сцены о множестве несправедливостей, которые происходят сейчас не только в Украине, но и во всем мире, однако он выбрал именно защиту русской культуры.

false
Поддержку Лозницей российской культуры осудила также украинская продюсер и сценаристка Анна Паленчук/ скрин

Против Лозницы выступили и многие пользователи сети, которые начали активно комментировать публикации Чичериной и Паленчук. В целом, они писали следующее:

  • "Казалось, что с позицией там уже давно всё было понятно, но хорошо, что хоть сейчас у большего количества его адвокатов откроются глаза";
  • "Очень хорошо сказано. Мог бы 100500 несправедливостей найти, но вопрос приоритетов...";
  • "Лозница никогда не считал себя украинским режиссером";
  • "А почему мы вообще допустили, чтобы от нас выступал такой довбень? Пусть выступает от России".

Напомним, голливудская звезда на Каннском кинофестивале поддержала Украину очаровательным сине-желтым нарядом. Мегазвезда Голливуда Тильда Суинтон появилась на одном из мероприятий Каннского фестиваля в небесно-голубом платье и с желтой сумкой-ридикюль.

Ранее сообщалось, что поседевший Максим Галкин впервые вышел на связь после критики войны в Украине. Он записал новое видео.

Читайте также:

война в Украине Каннский кинофестиваль Канны вторжение России Сергей Лозница Лозница
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:59

Уничтожить ЧФ и снести Крымский мост: эксперт раскрыл сценарий ВСУ с американскими MLRS

13:40

Муж тяжелобольной Заворотнюк снова попал на камеры: рядом та же измученная болезнью актриса

13:37

Ракетный удар РФ по Десне: в результате погибли 87 человек - ЗеленскийВидео

13:29

Попытка слить Украину Путину провалилась: почему бесится Франциямнение

13:26

Москва и любой агрессор должны знать об ответном ударе: Зеленский разнес слабые санкции против РФВидео

Реклама
13:25

В Украине суд вынес первый приговор российскому оккупанту: 21-летний Шишимарин получил пожизненное

13:18

"Пусть выступает от РФ" : в сети скандал из-за выступления режиссера Лозницы в Каннах за русскую культуру

13:09

"Живучий оказался": актеры 95-го квартала высмеяли телефонные разговоры россиян с их женамиВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 24 мая 2022: Близнецам – новая работа, Водолеям – важные известия

12:57

Дело Медведчука: в РФ оценили возможность обмена на защитников МариуполяВидео

12:34

Украина ведет переговоры по обмену Медведчука на защитников Мариуполя – МВДВидео

12:33

Под Изюмом провалилась вражеская разведка боем: оккупанты отступили с потерямиВидео

12:23

Дефицит бензина в Украине: 6 простых советов, которые помогут сэкономить топливо

11:59

Стало хуже после операции: в РФ раскрыли детали состояния здоровья ПутинаВидео

11:45

Гороскоп Таро на июнь 2022: Весам - изобилие, Скорпионам - триумф, Стрельцам - глобальные переменыВидео

11:38

Покупка угля в ОРДЛО и сделки по нефтепроводу: у Порошенко прокомментировали показания МедведчукаВидео

11:36

Разгром России в Украине близок: как Путин пытается безопасно выйти из тупикамнение

11:34

"Изнасиловали 8-летнюю девочку": рашисты хвастаются дикими "подвигами" в УкраинеВидео

11:26

"Присоединить" к Крыму или России: Колыхаев раскрыл сценарии оккупантов по Херсонской областиВидео

11:16

Санкции против РФ должны сохраниться, даже если она "раскается" – Байден

Реклама
10:59

"Взрыв на выходе из атаки": ВСУ уничтожили генерала авиации РФ, бомбившего украинские городаВидео

10:41

Медведчук дал показания против Порошенко: все подробностиФотоВидео

10:36

Украинские воины уничтожили подразделение псковских десантников армии РФ вместе с техникойФотоВидео

10:36

Корректировали вражеский огонь: опубликованы имена и фото предателей от ОПЗЖ в МариуполеВидео

10:34

Если Китай нападет на Тайвань, США будут готовы применить военную силу – Байден

10:31

Конфискация активов за поддержку агрессии РФ: Зеленский подписал законВидео

10:12

В ВСУ показали применение знаменитых "Бандеромобилей" с гранатометами Mark 19 – фоторепортажФотоВидео

09:59

За жизнь боролись две недели: умерла попавшая под обстрел рашистов 11-летняя девочкаВидео

09:53

Воруют все, что присмотрели: в селах на Запорожчине армия России устраивает в домах грабежи

09:38

В Москве россиянка громогласно выступила против войны: "Нас все ненавидят"Видео

09:35

ВСУ ликвидировали российского полковника 98-й дивизии ВДВВидео

09:17

Берцы приходилось ремонтировать проволокой: матери военных РФ пожаловались на "спецоперацию" Путина

09:11

Мир был готов отдать Украину России, или Почему Путин начал войнумнение

09:00

Мощный ракетный удар РФ по Украине: стало известно о жертвах и разрушенияхВидео

08:53

Армия РФ опасается контратаки ВСУ на Херсон и готовится наступать на юг – Институт изучения войныВидео

08:44

Путин остановится и начнет торговаться за оккупированные территории: Климкин назвал условия

08:44

В Украине оккупанты РФ понесли потери, как СССР в Афганистане за 9 лет – разведка БританииВидео

08:28

Гороскоп на сегодня, 23 мая 2022: Близнецам – испытания судьбы, Девам – неожиданные деньги, Стрельцам – вещие сны

07:59

Экс-шеф британской разведки спрогнозировал сроки ухода Путина и назвал преемникаВидео

07:40

Кремль сузил свои цели в войне в Украине, перспективы победы тают - The Washington PostВидео

Реклама
07:33

ВСУ отразили вражеский штурм на трех направлениях: у оккупантов потериВидео

06:39

РФ усилила группировку в Черном море фрегатом Адмирал Макаров, угроза ракетных ударов выросла

06:29

Атака биологическим оружием или случайность: как связаны война в Украине и вспышка обезьяньей оспымнение

05:45

Войска РФ проваливают битву за Донбасс, а на других направлениях уходят в оборону – ЖдановВидео

05:15

Игорь Кондратюк раскритиковал миф о "хороших русских": "Для меня это оксюморон"

04:45

Под 40 гривен за доллар: что известно о взлете курса на "черном" рынкеВидео

04:15

Как избавиться от пятен на кухонных полотенцах: лучшие домашние средства

03:58

16-летняя дочь Ольги Фреймут похвасталась пышными формами в миниВидео

03:40

В Украине резко изменится погода: синоптики сделали важное предупреждениеВидео

03:10

В РФ заканчиваются даже старые ракеты: чем она дальше будет воевать – ответ экспертаВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять