"Пусть власти не пускают": путинисту Лепсу отменяют концерты за "кровожадность"

Российскому певцу и ярому фанату кремлевского режима Григорию Лепсу продолжают перекрывать кислород и лишать заработка.

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Григорию Лепса снова отменили концерт / коллаж Главред, фото Instagram Григория Лепса

Известному артисту в стиле "блатная музыка" и оголтелому поклоннику диктатора Путина с его приспешниками Григорию Лепсу продолжают отменять концерты. Как пишет портал "Радио Аззатык", путинисту отменили концерт в Кыргызстане ‒ он был запланирован на 2 августа в городе Чолпон-Ата.

А кыргызский политолог Алмаз Тажибай вообще в Facebook назвал певца человеком, который пропагандирует войну и смерть.

"Пусть власти КР не впускают на прекрасный кыргызский Иссык-Куль человека, пропагандирующего войну и смерть. "Рюмка водки" (самый популярный хит Лепса – Главред) деньги, которые собирает с концертов, тратит на награждение тех, кто убил украинцев. Если граждан России, поддерживающих войну, впустят в страну, то мы присоединимся к русским агрессорам!", – написал Тажибай.

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Что заявили Басков и Лепс

На днях путинисты Николай Басков и Григой Лепс отличились заявлением. Они пообещали платить миллион рублей (а это 434 тысячи грн) за каждый подбитый танк Leopard.

Басков сообщил, что пока никаких выплат не было, и они планируют реализовывать их через Минобороны вместе с "Российской медиагруппой". По словам Баскова, к этой "благородной инициативе" приобщатся и другие российские исполнители.

Ранее стало известно, что пока страна-агрессор отправляет "земных" мужчин на фронт, сын министра обороны рф Шойгу строит музыкальную карьеру в образе "сладкого мальчика", и отдыхает на дорогих курортах.

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