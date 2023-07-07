"Пусть власти не пускают": путинисту Лепсу отменяют концерты за "кровожадность"

Известному артисту в стиле "блатная музыка" и оголтелому поклоннику диктатора Путина с его приспешниками Григорию Лепсу продолжают отменять концерты. Как пишет портал "Радио Аззатык", путинисту отменили концерт в Кыргызстане ‒ он был запланирован на 2 августа в городе Чолпон-Ата.
А кыргызский политолог Алмаз Тажибай вообще в Facebook назвал певца человеком, который пропагандирует войну и смерть.
"Пусть власти КР не впускают на прекрасный кыргызский Иссык-Куль человека, пропагандирующего войну и смерть. "Рюмка водки" (самый популярный хит Лепса – Главред) деньги, которые собирает с концертов, тратит на награждение тех, кто убил украинцев. Если граждан России, поддерживающих войну, впустят в страну, то мы присоединимся к русским агрессорам!", – написал Тажибай.
Что заявили Басков и Лепс
На днях путинисты Николай Басков и Григой Лепс отличились заявлением. Они пообещали платить миллион рублей (а это 434 тысячи грн) за каждый подбитый танк Leopard.
Басков сообщил, что пока никаких выплат не было, и они планируют реализовывать их через Минобороны вместе с "Российской медиагруппой". По словам Баскова, к этой "благородной инициативе" приобщатся и другие российские исполнители.
Ранее стало известно, что пока страна-агрессор отправляет "земных" мужчин на фронт, сын министра обороны рф Шойгу строит музыкальную карьеру в образе "сладкого мальчика", и отдыхает на дорогих курортах.
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