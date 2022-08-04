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"Пусть не рассказывают сказки": Зибров разругал Полякову и Ефросинину за языковой скандал

4 августа 2022, 12:04

По словам Павла Зиброва, и Оля Полякова, и Маша Ефросинина прекрасно владеют государственным языком - несмотря на то, что те утверждают обратное.

Зибров, Ефросинина, Полякова
Зибров, Ефросинина, Полякова / коллаж фото УНИАН

Легендарный украинский певец Павел Зибров раскритиковал Олю Полякову и Машу Ефросинину ‒ из-за языкового скандала, которые те спровоцировали. Свое мнение исполнитель озвучил в интервью Алине Доротюк.

"Пусть не рассказывают сказки, что сложно. Ефросинина прекрасно и Полякова говорят... Если где-то слова заточятся там случайно – ничего! Ничего страшного в том нет. Над ними не будут насмехаться. Даже если на суржике кто-то где-то скажет первый раз, второй - через месяц, через два будет совершенно разговаривать. Так что переходите и не стесняйтесь того. Полякова, слышишь меня? Ефросинина, говори на нашем языке – родном! Русский сейчас не в моде. Все. Совсем не в моде. И надолго", – сказал он.

Артист говорит, что разговаривать на украинском языке не сложно. Тем более, по словам Зиброва, и Полякова, и Ефросинина прекрасно владеют государственным языком.

Напомним, ранее Оля Полякова говорила о том, что убеждена, что россияне не хотят узнавать всю реальную и кровавую правду о войне, которую развязал их диктатор Путин в Украине, и потому предпочитают слушать пропаганду, которую несут с телеэкрана Ольга Скабеева и Владимир Соловьев.

"А так им легко жевать эту жвачку. Они жрут, те люди, то, что им в голову вкладывают Соловьев, Скабеева и остальная абсолютная нечисть. Кстати, этих людей четко нужно наказать. Они – отвратительные соучастники преступления, их нужно судить, а лучше расстрелять. Скабееву расстрелять! Соловьева расстрелять! Всех к такой матери расстрелять!" – высказалась певица.

До того Полякова дала благотворительный концерт в Нью-Йорке. Восторженные зрители поддержали артистку - она настолько завела толпу, что люди были готовы скандировать с ней что угодно.

К примеру, один из номеров Поляковой происходил на фоне надписи "Stop Putin". В определенный момент она прокричала со сцены: "Україна понад усе! Смерть ворогам! А Путин...". Зрители немедленно продолжили легендарную нецензурную украинскую кричалку в адрес российского диктатора.

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Автор: Егор Бунин
Павел Зибров Маша Ефросинина Оля Полякова
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