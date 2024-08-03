Пуля в голову: в сына популярного российского актера стреляли

Мужчина стал жертвой случайных разборок в США.

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Мужчина оказался жертвой разборок / Коллаж Главред, фото Стархит

Сын покойного российского и армянского актера Армена Джигарханяна сообщил о том, что в него стреляли.

По информации пропагандистских СМИ, об этом сообщил сам сын артиста Степан.

Он не стал уточнять, что именно произошло, и кто в него стрелял. Он лишь продемонстрировал полученные увечья, подчеркнув, что два выстрела раздались из неизвестной машины. На данным момент его жизни ничего не угрожает.

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"По прибытии вчера домой в Лас-Вегас получил пулю в голову. Жизненно важных центров не задето", — заявил он.

Позже источник сообщил, что Степан стал участником местных разборок. Чем он не угодил гангстерам — так и остается загадкой.

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Напомним, ранее в сети показали последнее прижизненное фото актера Армена Джигарханяна, который перед смертью успел еще раз жениться и переписал завещание. Сын Татьяны Власовой - последней жены Армена Джигарханяна показал фото актера в соцсетях.

Ранее также стало известно о том, что его бывшая жена, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, высказалась о смерти актера и отметила, что не пойдет на его похороны. "Для меня он умер три года [назад], когда меня лишили возможности быть рядом, видеть его, разговаривать с ним. Ведь он был со мной почти половину моей жизни", — заявила Цымбалюк-Романовская.

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