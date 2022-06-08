Птушкин перешел на украинский и опубликовал новое видео, посвященное железнодорожникам

Антон Птушкин снял новое видео/ Скрин из видео

Украинский блогер Антон Птушкин снял новый сюжет, но не о Европе или островах, а об украинской железной дороге, а также о работниках "Укрзалізниці", которые каждый день рискуют своей жизнью, чтобы помогать эвакуировать пострадавших от войны украинцев.

В своем новом ролике, который Птушкин провел на украинском языке, он рассказал о людях, о разрушенной инфраструктуре, о логистике, а также о тех железнодорожниках жизнь которых оборвала война.

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Кстати, ролик был опубликован на новом YouTube-канале Птушкина, созданном 20 мая. На этот канал подписано всего 10 тысяч пользователей. На основном канале Птушкина, который насчитывает 5,5 млн подписчиков, среди которых множество российских пользователей, блогер видео не опубликовал. Последнее видео на основном канале посвящено ответу на вопрос "Где я был эти 8 лет". Оно было размещено два месяца назад.

Напомним, ранее Антону Птушкину запретили въезд в Россию до 2072 года. "Решение может связано с критикой "спецоперации" России на Украине".