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Прямо в междуножие: Мишина в спортзале поиграла увесистой гантелей

29 января 2023, 17:01
Кроме того, актриса посоветовала фолловерам отыскать инструменты, которые смогут максимально облегчить им трудности.
Мишина, спортзал
Мишина в спортзале поиграла увесистой гантелей / скриншот из видео, Insragram

33-летняя украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" и бывшая участница реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина побаловала фанатов свежими снимками, сделанными в спортзале. Они появились в разделе Instagram Stories.

Девушка снялась сидя – предварительно разведя ноги и поставив между ними большую стальную гантелю.

"Любая цель, мечта, состояние приходят/сбываются через труд и сложности. Главное, чтобы вы действительно этого хотели. Тогда вы с легкостью сформулируете мотивацию и другое отношение к сложностям", – написала она.

Кроме того, Мишина посоветовала фолловерам отыскать инструменты, которые смогут максимально облегчить им трудности.

"Например, в зале мне очень помогает приятная музыка, аудиокниги и аудиолекции. И так в каждом деле", – подытожила актриса.

Мишина, спортзал 2
Мишина, спортзал 2

Напомним, ранее известная украинская поп-певица MamaRika (настоящее имя - Анастасия Середа) похвасталась спортивной, подтянутой фигурой в соблазнительном белье через год после родов.

Другая молодая мама, дизайнерка и ресторатор Даша Кацурина, также не осталась за бортом и засветила свои пикантные формы в леопардовом купальнике.

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