"Проверяли два врача": Клопотенко рассказал, как непросто было готовить для Первой леди

Украинский кулинар и общественник Евгений Клопотенко вспомнил, как вместе с Первой леди Украины Еленой Зеленской разрабатывал школьное меню.

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Клопотенко рассказал, как готовил для Первой леди / коллаж Главред, фото УНИАН

Известный украинский кулинар и общественный деятель Евгений Клопотенко вспоминал о временах, когда вместе с Первой леди Украины Еленой Зеленской разрабатывал новое школьное меню. Об этом он рассказал в YouTube-проекте ТСН "Наодинці".

"Для Елены [Зеленской – Главред] я готовил только, когда мы дегустировали школьное меню. Ведь даже когда готовишь школьное меню, приходят четыре службы безопасности, два санэпидемврача из Госпотребслужбы, берут мазки. Ты не можешь просто людей покормить", – говорит Клопотенко.

Также он отметил, что после полномасштабного вторжения России в Украину процесс проверки еды первой леди еще больше усложнился.

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"Сейчас во время полномасштабного вторжения я даже подарок не смог передать. Не принимают. Баночку варенья, которая у меня восемь лет стоит, потому что последняя банка варенья из моей партии, которую я последнюю сварил, я ей подарил. Они сказали, что не передадут, потому что нельзя. Вдруг там какой-то яд или еще что-то. Такие правила", – подытожил Клопотенко.

Напомним, ранее пропагандисты страны-оккупанта опозорились фейком про Елену Зеленскую и ее шопинг в магазине Cartier, на который она якобы потратила космическую сумму денег.

Также первая леди Украины поделилась своим "эгоистичным" желанием относительно Владимира Зеленского, которое возникло у нее во время полномасштабной войны в стране.

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