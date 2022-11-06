Просто не узнать: бородатая победительница Евровидения Кончита Вурст изменилась до неузнаваемости

Кончита Вурст / instagram.com/conchitawurst

Эпатажная победительница 59-го песенного конкурса Евровидения Кончита Вурст наделала шума своей внешностью во всем мире.

После победы в песенном конкурсе ее внешний вид обсуждали все. Уже семь лет прошло с того момента, как Кончита Вурст выиграла Евровидение, и за это время с бородатой исполнительницей произошли значительные изменения.

От скандальной Кончиты не осталось и следа. Как пишет The Voice, австралийский певец вернул свое имя Том, отказался от тонны косметики, накладных ресниц и длинных волос.

Вот только борода и эпатажные образы по-прежнему остались в жизни исполнителя.

Хоть артист и продолжает шокировать публику своими женскими нарядами.

Поддержка Украины

Стоит отметить, что Кончита Вурст поддержала Украину на благотворительном телемарафоне Embrace Ukraine.

"Я думаю, если вы верите в ценности Европейского союза, то вы, безусловно, должны быть частью этого союза. Поэтому надеюсь, что Украина очень скоро к нам присоединится. Поддерживайте Украину вашими донатами. Давайте вместе обнимать Украину, ведь она встанет из пепла, как феникс!", - сказала исполнительница во время участия в концерте.

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