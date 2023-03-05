"Просто дайте ему пространства": жена Брюса Уиллиса обратилась к охотникам за эксклюзивами

Эмма Хеминг рассказала, с чем сталкиваются те, кто ухаживает за больными с деменцией, и сказала пару "ласковых" папарацци.

Эмма Хеминг попросила папарацци оставить больного Брюса Уиллиса в покое / ua.depositphotos.com

67-летний американский актер Брюс Уиллис борется с лобно-височной деменцией, из-за последствий которой он был вынужден оставить актерскую карьеру.

Несмотря на то, что болезнь доставляет Крепкому орешку массу дискомфорта, он старается продолжать жить полной жизнью, в чем с большим удовольствием ему помогают его близкие. Так, достаточно часто Уиллис становится легкой добычей папарацци, которые пристально следят за изменениями в жизни известного актера.

Именно к ним на своей странице в Instagram обратилась Эмма Хеминг, жена Уиллиса, которая помогает ему справляться с болезнью, и также работает над повышением осведомленности общественности о людях с деменцией и их потребностях. Женщина очень деликатно рассказала о том, что ее муж нуждается в сопровождении, если выходит на улицу, а окрики от папарацци, пусть даже и дружелюбные, плохо влияют на состояние Брюса.

видео дня

Хеминг отметила, что она прекрасно понимает: снимать знаменитостей и добывать эксклюзивы - работа папарацци, и она не просит их о том, чтобы они отстали от ее семьи и больного мужа. А лишь просит быть их немного мягче и оставлять для Уиллиса чуть больше пространства для комфортного существования.

"Если вы ухаживаете за человеком с деменцией, вы знаете, насколько тяжело и нервно может быть просто вывести его в мир и безопасно двигаться, даже просто, чтобы выпить чашечку кофе. Я вижу заголовки и видео с моим мужем, который пьет кофе с несколькими друзьями, которые помогали ему. Это касается фотографов и операторов, которые пытаются получить эти эксклюзивы моего мужа - просто дайте ему пространства. Я знаю, что это ваша работа, но дайте ему пространство. Пожалуйста, не кричите на моего мужа, не спрашивайте его, как у него дела или что-то другое. Не кричите ему. Просто позвольте семье или тому, кто рядом с ним, безопасно доставить его из точки А в точку В", - говорит Эмма Хеминг.

Отметим, что в марте 2022 года стало известно, что легендарный голливудский актер Брюс Уиллис официально завершил актерскую карьеру. Как сообщила его семья, такое решение далось артисту с трудом, однако неизлечимая болезнь (афазия) не позволяет ему как следует выполнять свою работу.

Тем не менее близкие актера делают все, чтобы Уиллис жил полной жизнью вопреки диагнозу. К примеру, ранее средняя дочь голливудского актера поделилась фото, на которых видно, как сейчас выглядит Уиллис. На фотографиях, которые девушка назвала "Уроки высокой драмы" Таллула и Брюс позируют, обнявшись. Папа и дочь искренне улыбаются и корчат смешные рожицы.

Другие новости: