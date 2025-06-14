"Проснулась в разрыве": победительница "Холостяка-13" заговорила о расставании с новым парнем

Новый роман Инны Белень начался в конце весны.

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Инна Белень личная жизнь - блогерша высказалась о новых отношениях / коллаж: Главред, фото: Telegram-канал Инны Белень

Вкратце:

Около двух месяцев у Инны Белень новый роман

Недавно блогерша спровоцировала слухи о расставании

Позже она эмоционально прокомментировала ситуацию

В конце января 2025 года стало известно, что пара, которая сформировалась на шоу "Холостяк-13", распалась - блогерша Инна Белень и общественный деятель и ветеран Александр Терен Будько прекратили свои отношения. В феврале стали ходить слухи, будто девушка нашла утешения в объятиях украинского певца Вадима Олейника.

Позже их опровергла сама Инна, и отметила, что обязательно расскажет, если в ее жизни появится кто-то особенный. Так и вышло: в начале мая Белень подтвердила новые отношения.

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Недавно блогерша опубликовала в Instagram ряд постов, в которых размышляла о том, что в ее жизни было немало людей, которые не ценили ее и не обращались так, как ей бы того хотелось. "(Не нужна) когда ты не в платье, не с мэйком, не в праздничном настроении. Сразу видно, кто с тобой ради тебя, а не ради картинки. ... А потом поняла: не со мной что-то не так! А с тем, как ко мне относятся. Я пообещала себе: таких отношений больше не будет", - написала Инна.

В связи с этим подписчики предположили, что ее новый роман завершился, едва начавшись.

Инна Белень / instagram.com/innka_belen

Инна Белень личная жизнь - блогерша высказалась о новых отношениях / instagram.com/innka_belen

Инна Белень личная жизнь - блогерша высказалась о новых отношениях / instagram.com/innka_belen

Инна Белень личная жизнь - блогерша высказалась о новых отношениях / instagram.com/innka_belen

Однако после этого потребовалось еще одно опровержение от Белень. Сегодня она сообщила, что между ней и ее новым возлюбленным все в порядке, и то, что она писала о неуважении и отсутствии заботы являлось лишь предисловием к тому, каким заботливым показался ее нынешний партнер. Эту часть она дописать не успела, так как заснула в процессе. В качестве доказательств, что в ее личной жизни сейчас все хорошо, Инна Белень показала серию фото с избранником.

Инна Белень личная жизнь - блогерша высказалась о новых отношениях / instagram.com/innka_belen

Инна Белень личная жизнь - блогерша высказалась о новых отношениях / instagram.com/innka_belen

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Ранее Главред рассказывал, что победительница шоу "Холостяк-13", блогерша Инна Белень, сделала пластическую операцию. Она рассказала, какие события в ее жизни повлияли на решение изменить внешность.

Также стало известно, что украинская олимпийская чемпионка Ирина Геращенко впервые стала мамой. Прыгунья в высоту показала первые фото с младенцем и рассекретила его пол.

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Что за реалити-шоу "Холостяк"? "Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

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