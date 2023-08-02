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Прощальная роль: Тарантино снимет больного Уиллиса в своем последнем фильме

Анна Подгорная
2 августа 2023, 02:20
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Квентин Тарантино хочет уважить Брюса Уиллиса, как актера, и достойно провести его на покой.
Квентин Тарантино, Брюс Уиллис
Квентин Тарантино даст Брюсу Уиллису камео в фильме "Кинокритик" / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино работает над десятым, последним фильмом в его карьере, который будет называться "Кинокритик". Съемки начнутся осенью, и актерский состав пока не разглашается.

Правда, про камео одного актера уже известно наверняка. Тарантино планирует дать небольшую роль своему давнему другу Брюсу Уиллису, с которым работал над фильмом "Криминальное чтиво". Об этом сообщает издание The Daily Express.

В прошлом году Уиллис оставил актерскую карьеру из-за афазии, которая оказалась одним из проявлений лобно-височной деменции. И хотя фильмы с его участием до сих пор выходят в прокат, со съемками для Брюса покончено.

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На закате своей карьеры Брюс Уиллис играл в основном в низкобюджетных боевиках. Квентин Тарантино хочет сделать так, чтобы последним появлением актера на экранах было нечто более качественное и эффектное.

Режиссер отметил, что еще не обсуждал возможность работы Брюса Уиллиса в "Кинокритике" с его семьей. Но если он получит от них отказ по причине слабого здоровья актера, Тарантино планирует все равно показать зрителю Уиллиса - он возьмет кадры из какой-то другой кинокартины с его участием.

Ранее стало известно, что Джастин Бибер и Хейли Болдуин ожидают первенца - такое предположение сделала пресса и поклонники после свежих фото и видео модели с округлившимся животиком.

Также таблоиды публикуют необычное заявление французской певицы Афиды Тернер: невестка Тины Тернер будет рожать от ее погибшего сына. Таким образом она надеется побороть тоску по мертвому мужу.

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