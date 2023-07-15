Пропагандисток Симоньян и Собчак заказали: ФСБ раскрыла детали

Российская ФСБ выдала информацию о том, что на российских пропагандисток и журналисток - Ксению Собчак и Маргариту Симоньян готовилось покушение.
Пропагандистское издание Интерфакс сообщило, что убийство готовилось с помощью украинских спецслужб, но его удалось предотвратить.
"Предотвращена подготовка украинскими спецслужбами убийства главного редактора телеканала RT и международного информационного агентства "Россия сегодня" Маргариты Симоньян. По имеющимся данным, также готовилось убийство Ксении Собчак", - сообщили в ФСБ.
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По данным спецслужбы, в минувшую пятницу в Москве и Рязанской области были задержаны "члены неонацистской группировки", проводившие разведку около мест работы и проживания журналисток.
Сама пропагандистка Симоньян уже отреагировала на новости и сделала публикацию на своей странице в Телеграм.
Напомним, ранее российская пропагандистка Маргарита Симоньян после нескольких дней молчания впервые прокомментировала попытку главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина совершить военный переворот в стране-агрессоре РФ.
Ранее также сообщалось, что пропагандистка Маргарита Симоньян испугалась за свою жизнь после голосования в Telegram-канале УНИАН. Фанатка путинского режима и войны против Украины считает, что она, и еще один кремлевский сливной бачок Владимир Соловьев станут следующими после Дугиной, Татарского и Прилепина.
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