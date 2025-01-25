Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Проблемы со здоровьем": что случилось с Аллой Пугачевой - детали

Элина Чигис
25 января 2025, 15:53
156
Алла Пугачева планирует новый переезд.
Алла Пугачева
Алла Пугачева - где сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева

Кратко:

  • Алла Пугачева начала болеть
  • Примадонна выбрала страну для переезда

Российская певица Алла Пугачева, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, сначала жила в Израиле, но переехала на Кипр, где имеет свое имущество, из-за комфортного климата.

Как сообщают российские пропагандисты, у Примадонны ухудшилось здоровье, поэтому она может переехать.

видео дня

"Недавно стало известно, что исполнительница хита "Миллион роз" и ее муж перебрались из Израиля на Кипр. Выяснилось, что Алла Пугачева и Максим Галкин поселились в элитном ЖК с собственным СПА, верандой с видом на море и самой современной техникой. Однако, как оказалось, супруги снова готовятся к переезду. По слухам, причиной этого стали проблемы со здоровьем у артистки", - заявили росСМИ.

Сообщается, что Пугачева собирается в Великобританию, где, послухам, учатся ее дети.

Алла Пугачева
Алла Пугачева / инфографика: Главред

Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее Максим Галкин прилетел к Алле Пугачевой на Кипр и пара прогулялась по набережной Молос в Лимассоле, держась за руки. На снимке Галкин показался в коричневом кардигане и свободных брюках, а Примадонна в спортивном костюме и белой кепке.

А также Игорь Наджиев, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, прокомментировал новости о том, что у российских певцов Игоря Талькова и Аллы Пугачевой был роман.

Вас может заинтересовать:

Кто такая Алла Пугачева

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Алла Пугачева Максим Галкин новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Завершение войны и переговоры с РФ: Зеленский раскрыл детали диалога с Трампом

Завершение войны и переговоры с РФ: Зеленский раскрыл детали диалога с Трампом

16:06Украина
Прекращение военной помощи США: Зеленский сделал важное заявление

Прекращение военной помощи США: Зеленский сделал важное заявление

15:15Мир
Угроза окружения ВСУ в Донецкой области: майор рассказал о приказах на отход

Угроза окружения ВСУ в Донецкой области: майор рассказал о приказах на отход

15:08Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Ехала на день рождения: всплыли новые подробности гибели Анны Жук

Ехала на день рождения: всплыли новые подробности гибели Анны Жук

Как сказать "мнительный" на украинском: мало кто знает правильный ответ

Как сказать "мнительный" на украинском: мало кто знает правильный ответ

Путин соврал о ракете "Орешник": появились неожиданные результаты экспертизы

Путин соврал о ракете "Орешник": появились неожиданные результаты экспертизы

Можно потерять счастье: когда нельзя праздновать день рождения

Можно потерять счастье: когда нельзя праздновать день рождения

Нужно ли сливать первую воду во время варки мяса: многие допускают ошибку

Нужно ли сливать первую воду во время варки мяса: многие допускают ошибку

Последние новости

16:44

Украинцам приготовиться: в трех странах ЕС хотят открыть "центры возвращения"

16:37

Сбежал: предательница Регина Тодоренко осталась без мужа

16:30

"Я запретил любые переговоры": Зеленский резко ответил на заявление Путина

16:06

Завершение войны и переговоры с РФ: Зеленский раскрыл детали диалога с Трампом

16:03

В Украине появился новый знак: что означает "точка в треугольнике" - знают не все

В первые 100 дней Трампа могут начаться переговоры с Россией, но это не равнозначно прекращению войны - КуликВ первые 100 дней Трампа могут начаться переговоры с Россией, но это не равнозначно прекращению войны - Кулик
15:53

"Проблемы со здоровьем": что случилось с Аллой Пугачевой - детали

15:37

Как разумно сэкономить на топливе: эксперты озвучили неожиданную фишку

15:20

"Ценитель путинского режима": продюсер Роднянский разочаровал украинцев позицией

15:15

Прекращение военной помощи США: Зеленский сделал важное заявление

Реклама
15:08

Угроза окружения ВСУ в Донецкой области: майор рассказал о приказах на отход

14:57

Энергетический кризис в Приднестровье: Зеленский и Санду сделали важное заявление

14:55

Хитрый трюк шеф-повара: как сохранить чеснок свежим на полгода

14:33

В России исчезли связь и интернет: ГУР "отключили" Москву и другие города

14:19

Рассада перца будет крепкой и даст богатый урожай: огородник раскрыл два способаВидео

14:00

Любовница диктатора Путина закрутила роман с его любимым певцом - детали

13:55

Воины ВСУ уничтожили подразделение морпехов РФ из бригады, которая казнила пленных

13:46

Ребенок ранен в результате взрыва дрона РФ: детали прилета по многоэтажке у Киева

13:42

"Куда исчез Терен?": победительница "Холостяка" Инна Белень намекнула на разрыв

13:19

Как правильно есть столовыми приборами: британский эксперт раскрыл все нюансы

13:14

"Шесть лет служил в церкви": что известно о муже погибшей в ДТП Анны Жук

Реклама
12:48

Служба в армии с 18 лет: у Зеленского раскрыли важные изменения и назвали сроки

12:14

Чем отличаются 2 девушки с фотоаппаратом: только самые внимательные угадают за 31 секунду

12:07

"У нас нет другого варианта": Садовый дал надежду на открытие аэропортов Украины

11:51

"Отмена и этого концерта": ведущий высказался о срыве нового выступления Винника

11:46

"Наши позиции разрушены": в ВСУ предупредили о штурме россиян на востоке

11:15

Удар по домам и критической инфраструктуре: РФ атаковала Украину 61 дроном - деталиФотоВидео

10:56

Прогноз курса валют на конец января: ждать ли больших колебаний - банкир

10:52

Гороскоп на февраль 2025 для Раков: счастье, изобилие и большая любовь

10:50

Китайский гороскоп на завтра 26 января: Тиграм - неудачи, Свиньям - угрозы

10:12

Покорит всех и сразу: закусочный рулет Крабовая Петти - рецепт

10:10

Украинцам будет труднее попасть в США: Трамп ограничивает гуманитарные программы

09:48

Единственный случай: кого из инвалидов могут призвать в армию - объяснение

09:06

Гороскоп на февраль 2025 для Тельцов: вдохновение, романтика и финансовый успех

09:01

Ситуация на фронте обостряется: враг продвинулся в четырех точках - что известно

08:52

Путин дал сигнал, что не согласится на мирные переговоры в ближайшем будущем - ISW

08:02

Под Киевом Шахед влетел в 9-этажку, есть разрушения: все подробностиФотоВидео

08:00

Что будет с курсом гривны в 2025-м и зачем ее привязывают к евромнение

07:50

Какой сегодня праздник 25 января 2025 года: что нельзя делать после захода солнца

06:10

Рекордные потери оккупантов: что готовит Путинмнение

05:48

Гороскоп на завтра 26 января: Девам - прорыв в карьере, Тельцам - успешный день

Реклама
04:35

Как сказать "мнительный" на украинском: мало кто знает правильный ответВидео

04:04

Можно потерять счастье: когда нельзя праздновать день рождения

03:31

Один ингредиент сделает пюре нереально нежным и вкусным: и это не молоко

03:02

РФ выбрала новые цели для ударов: прогноз массированного обстрела Украины

02:30

ТОП-4 знака зодиака: кого ждут большие карьерные прорывы в 2025 году

02:01

Жизнь за тремя замками: 4 знака зодиака, у которых много тайн

01:50

Притянете к себе негатив: что нельзя делать 25 января - приметы

00:57

Келлог придумал, как усадить Путина за стол переговоров

00:03

Госдепартамент США приостановил помощь Украине - Politico

24 января, пятница
23:51

ВСУ сорвали планы РФ и ведут контрнаступление: в ЦПД рассказали о боях на Курщине

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять