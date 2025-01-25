"Проблемы со здоровьем": что случилось с Аллой Пугачевой - детали

Кратко:
- Алла Пугачева начала болеть
- Примадонна выбрала страну для переезда
Российская певица Алла Пугачева, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, сначала жила в Израиле, но переехала на Кипр, где имеет свое имущество, из-за комфортного климата.
Как сообщают российские пропагандисты, у Примадонны ухудшилось здоровье, поэтому она может переехать.
"Недавно стало известно, что исполнительница хита "Миллион роз" и ее муж перебрались из Израиля на Кипр. Выяснилось, что Алла Пугачева и Максим Галкин поселились в элитном ЖК с собственным СПА, верандой с видом на море и самой современной техникой. Однако, как оказалось, супруги снова готовятся к переезду. По слухам, причиной этого стали проблемы со здоровьем у артистки", - заявили росСМИ.
Сообщается, что Пугачева собирается в Великобританию, где, послухам, учатся ее дети.
Алла Пугачева - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, ранее Максим Галкин прилетел к Алле Пугачевой на Кипр и пара прогулялась по набережной Молос в Лимассоле, держась за руки. На снимке Галкин показался в коричневом кардигане и свободных брюках, а Примадонна в спортивном костюме и белой кепке.
А также Игорь Наджиев, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, прокомментировал новости о том, что у российских певцов Игоря Талькова и Аллы Пугачевой был роман.
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Кто такая Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
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