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Дети Пугачевой и Галкина живут отдельно от родителей - причина

Элина Чигис
15 января 2025, 10:37
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Дети Аллы Пугачевой учаться в престижной школе.
Алла Пугачева, Гарри, Лиза
Гарри и Лиза Галкины - где учатся / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Вы узнаете:

  • Гарри и Лиза Галкины учатся в Лондоне
  • Алла Пугачева пока осела на Кипре

Российская певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин, которые публично осудили войну в Украине и уехали из страны-оккупанта РФ, отправили своих детей Гарри и Лизу учиться в Лондон.

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Как сообщают пропагандистские росСМИ, Пугачева большинство времени проводит на Кипре, где ей подходит климат, а Галкин часто ездит на гастроли по всему миру.

"После военных событий в Израиле Пугачева с мужем и детьми перебралась на Кипр. Тут они купили дом в Лимасоле еще до пандемии. Благодаря этой покупке вся их семья получила европейские паспорта. Но детям тут негде было учиться. Поэтому Галкин отправил Гарри и Лизу в Лондон, где они сейчас и живут. А к родителям приезжают лишь на каникулы", - рассказали пропагандисты.

Также известно, что учеба двойняшек достаточно дорогое удовольствие, поэтому Галкин не прекращает свою концертную деятельность.

Алла Пугачева
Алла Пугачева / инфографика: Главред

Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее Максим Галкин прилетел к Алле Пугачевой на Кипр и пара прогулялась по набережной Молос в Лимассоле, держась за руки. На снимке Галкин показался в коричневом кардигане и свободных брюках, а Примадонна в спортивном костюме и белой кепке.

А также Игорь Наджиев, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, прокомментировал новости о том, что у российских певцов Игоря Талькова и Аллы Пугачевой был роман.

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Кто такая Алла Пугачева

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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