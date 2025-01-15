Дети Пугачевой и Галкина живут отдельно от родителей - причина

Вы узнаете:
- Гарри и Лиза Галкины учатся в Лондоне
- Алла Пугачева пока осела на Кипре
Российская певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин, которые публично осудили войну в Украине и уехали из страны-оккупанта РФ, отправили своих детей Гарри и Лизу учиться в Лондон.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, Пугачева большинство времени проводит на Кипре, где ей подходит климат, а Галкин часто ездит на гастроли по всему миру.
"После военных событий в Израиле Пугачева с мужем и детьми перебралась на Кипр. Тут они купили дом в Лимасоле еще до пандемии. Благодаря этой покупке вся их семья получила европейские паспорта. Но детям тут негде было учиться. Поэтому Галкин отправил Гарри и Лизу в Лондон, где они сейчас и живут. А к родителям приезжают лишь на каникулы", - рассказали пропагандисты.
Также известно, что учеба двойняшек достаточно дорогое удовольствие, поэтому Галкин не прекращает свою концертную деятельность.
Алла Пугачева - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, ранее Максим Галкин прилетел к Алле Пугачевой на Кипр и пара прогулялась по набережной Молос в Лимассоле, держась за руки. На снимке Галкин показался в коричневом кардигане и свободных брюках, а Примадонна в спортивном костюме и белой кепке.
А также Игорь Наджиев, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, прокомментировал новости о том, что у российских певцов Игоря Талькова и Аллы Пугачевой был роман.
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Кто такая Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
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