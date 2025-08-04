Притула стал отцом в четвертый раз и показал первые фото ребенка - кто родился

Сергей Притула лично сообщил радостное известие.

https://stars.glavred.info/pritula-stal-otcom-v-chetvertyy-raz-i-pokazal-pervye-foto-malysha-kto-rodilsya-10686980.html Ссылка скопирована

Сергей Притула - дети / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Сергей Притула

Вы узнаете:

Сергей Притула скрывал беременность жены

Что он написал о рождении новорожденного сына

Известный украинский общественный деятель, волонтер и основатель одноименного фонда Сергей Притула рассказал о рождении четвертого ребенка.

На своей странице в Instagram волонтер поделился новостью, хотя беременность жены Екатерины Сопельник скрывал.

видео дня

Оказывается, мальчик родился еще 1 августа, а назвали его Марком.

"Марко родился в тот день, когда Киев был в очередном трауре по погибшим от российской атаки. Свыше трех десятков человек, среди которых пятеро детей… Это тот момент, когда ты даже радость от появления малыша не можешь почувствовать сполна, потому что сердце разрывается от боли потери. Наряду с тем, для меня появление Марко, как и любого другого ребенка в Украине, на свет – это нечто, что наперекор планам и желаниям врагов", - написал Сергей.

Сергей Притула с сыном / фото: скрин instagram.com, Сергей Притула

Также он уточнил, что роды у Екатерины прошли легко и в это время не было обстрелов, поэтому и волнений было меньше.

"Благодарю Катюше за осуществление общей мечты и восстановление баланса мальчиков и девочек в нашей семье. Врачам за отзывчивость и заботливость. Марку за то, что не создавал маме хлопот во время родов. Искреннее спасибо Силам Обороны Украины за защиту новой жизни", - добавил Притула.

Сергей Притула / инфографика: Главред

Сергей Притула с Марком / фото: скрин t.me/stars_ua_gl

Дети Сергея Притулы

У Сергея уже четверо детей: от бывшей жены Юлии Андрейчук у волонтера есть 16-летний сын Дмитрий, а вот во втором браке с Екатериной у него родились дочери Соломия, Стефания, а также сын Марко.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, предательница Ани Лорак старается спасти свой концерт в Сочи, билеты плохо продаются, а друзья запроданки рассказали, что она очень расстроена. Оказывается, Лорак думала, что зрители по ней соскучились, поэтому ожидала солд-аут, но что-то пошло не так.

А также Анастасия Стоцкая, которая родом из Украины, но продолжает развлекать россиян и молчит о войне в родной стране, отправилась на отдых. На своей странице в соцсетях предательница уточнила, что находится на Мальдивах, также на одном из снимков показалась и дочь певицы Вера.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Сергей Притула Сергей Притула - украинский общественный и политический деятель, телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна", бывший ведущий телепрограммы Кто сверху?", сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред