"Присвоить наш борщ нельзя": Клопотенко ответил на "хотелки" Захаровой

Клопотенко ответил на "хотелки" Захаровой / скриншот

Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко заявил, что "российского борща" нет, но его так называемые рецепты могут существовать.

Страна-агрессор РФ или кто-либо другой не могут присвоить себе наш борщ, заявил кулинарный эксперт в интервью "КП в Украине" комментируя возмущение представительницы МИД России Марии Захаровой решение ЮНЕСКО.

"Фактически "российский борщ" можно приготовить, рецепты есть в открытом доступе. Но присвоить наш борщ нельзя. Это так же, как сделать "российскую пиццу": можно замесить тесто, что-то на него положить, а получится глупая игра", – объяснил Клопотенко.

Он подчеркнул, что в России, как и во всем мире, готовят именно украинский борщ. А то, как они его называют, – это теперь не проблемы украинцев.

Читайте также"Терпи, моя красавица": глава МИД Латвии потроллил Захарову из-за украинского борщаНапомним, на 5-м внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия был внесен элемент "Культура приготовления украинского борща" в Список нематериального культурного наследия, требующий немедленной охраны.

Таким образом, блюдо официально признали украинским, а не российским.

Отметим, что Захарова уже не впервые высказывается об украинском борще. Ранее она разразилась бредом о том, что украинский борщ должен быть и российским. В своей пламенной речи она заявила, что Украина не хочет делиться с россиянами борщом, что является "нацизмом, ксенофобией и экстремизмом".

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