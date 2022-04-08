Клопотенко ответил на бред Захаровой об украинском борще / соцсети

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разразилась бредом о том, что украинский борщ должен быть и российским.

В своей пламенной речи она заявила, что Украина не хочет делиться с россиянами борщом, что является "нацизмом, ксенофобией и экстремизмом".

Мимо такого опуса не смог пройти мимо украинский кулинар Евгений Клопотенко:

"россия говорит: борщ как украинское национальное блюдо – это нацизм и экстремизм во всех его проявлениях. Мой дипломатический комментарий по этому поводу: когда они все **нутые, то они все **нутые, без исключения. Слава Украине. Цём".

Отметим, что украинцы считают флаг, язык и гимн главными символами нашей страны. Именно эти вещи чаще всего ассоциируются у людей с Украиной.

Согласно данным в Википедии, борщ - именно украинское блюдо и никакого отношения не имеет к России.

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