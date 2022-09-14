Принцесса Анна рассказала о последнем дне жизни Елизаветы II

Принцесса Анна рассказала о последнем дне жизни королевы II / instagram.com/theroyalfamily

Королевская принцесса и единственная дочь почившей королевы Елизаветы II Анна сделала официальное заявление о смерти матери на официальных страницах королевской семьи в социальных сетях.

Принцесса Анна рассказала, что находилась с монархиней последние сутки ее жизни. "Мне посчастливилось разделить последние 24 часа жизни моей дражайшей мамы. Для меня было честью и привилегией сопровождать ее в ее последнем путешествии. Быть свидетелем любви и уважения, проявленных многими в этом путешествии - это и смиренно, и воодушевляюще.

Мы все разделим уникальные воспоминания о ней. Я благодарю всех и каждого, кто разделяет наше чувство утраты.

Возможно, ее уход нам напомнил, как много ее присутствия и вклада в нашу национальную идентичность мы воспринимали как должное. Я также очень благодарна за поддержку и понимание, предоставленные моему дорогому брату Чарльзу, когда он принимает на себя дополнительные обязанности монарха.

Моей матери, Королеве, спасибо", - написала Анна в "Заявлении от Королевской принцессы".

Принцесса Анна - единственная дочь Елизаветы II и её мужа принца Филиппа, второй ребенок в их семье, после короля Чарльза III. Сейчас занимает 16 место в списке престолонаследия.

Умерла Елизавета II

8 сентября, во второй половине дня стало известно, что врачи обеспокоены состоянием Елизаветы II и взяли ее под медицинское наблюдение в замке Балморал.

"После оценки сегодня утром врачи королевы обеспокоены здоровьем Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева остается в Балморале", - сообщил представитель Букингемского дворца.

С королевой были все ее четверо детей, а также Уильям, герцог Кембриджский. Согласно порядку престолонаследования, он является следующим после своего отца Чарльза наследником британской короны.

По данным The Guardian, значительные изменения в состоянии здоровья Елизаветы II произошли в октябре 2022 года, когда она отменила поездку в Северную Ирландию и попала в больницу. С тех пор она несколько раз посещала больницу, но лечилась амбулаторно.

Ближе к 17:00 по Киеву появилась информация о смерти королевы, но она оказалась фейком. Букингемский дворец подтвердил кончину Елизаветы II только спустя несколько часов.

До самой смерти она исполняла обязанности монарха Великобритании и Королевств Содружества. Елизавета стала старейшим монархом не только в истории британской империи, но и самым долгоправящим главой государства в мире.

Теперь Британский трон по закону переходит принцу Чарльзу. Новому королю Великобритании 73 года.

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